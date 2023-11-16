Общество 16.11.2023 в 11:58
В Бурятию поступили 68 тонн крупы с поддельным карантинным сертификатом
Овсяные хлопья и перловка прибыли в Северобайкальск из Алтайского края
Текст: Номер один
В Бурятии в Северобайкальске выявлен факт подделки карантинного сертификата, приложенного к железнодорожной транспортной накладной на 38 тонн овсяных хлопьев и 30 крупы перловой, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Продукция была отправлена с ООО «Новоалтайский крупяной завод», но вВ ФГИС «Аргус-Фито» карантинный сертификат, приложенный к перевозочным документам грузоотправителем, отсутствует.
Материалы дела для дальнейшего принятия мер реагирования направлены в Барнаульскую транспортную прокуратуру и в линейное отделение полиции на станции «Алтайская».
Фото: 38.fsvps.gov.ru
Продукция была отправлена с ООО «Новоалтайский крупяной завод», но вВ ФГИС «Аргус-Фито» карантинный сертификат, приложенный к перевозочным документам грузоотправителем, отсутствует.
Материалы дела для дальнейшего принятия мер реагирования направлены в Барнаульскую транспортную прокуратуру и в линейное отделение полиции на станции «Алтайская».
Фото: 38.fsvps.gov.ru