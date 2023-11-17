Общество 17.11.2023 в 12:52

Почти половина жителей Дальнего Востока работает «на унитаз»

Много денег также забирают аренда жилья и ипотека, ЖКХ и выплаты других кредитов    
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Текст: Номер один
Почти половина жителей Дальнего Востока работает «на унитаз»
Самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды, считают 49% опрошенных жителей Дальнего Востока. В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56% опрошенных из этой сферы назвали еду среди ключевых трат), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%).

Об этом сообщает Head Hunter. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Дальневосточного федерального округа, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц.

Еще 36% респондентов среди самых больших трат назвали аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы наиболее свойственны медицинским работникам (55%). И наоборот: реже всего на это тратятся работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Помимо этого, 29% рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 28% - на выплату кредитов (не ипотечных), 17% - на детей, 12% - на транспорт и/или автомобиль, 8% - на лечение и лекарства. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят траты на покупку одежды и обуви (5%), на образование, досуг и отдых (по 4%), а также на уход за собой и средства связи (по 1%).

Отметим, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Фото: unsplash.com
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