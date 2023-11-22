Стоимость полиса ОСАГО
Вопрос: «Как рассчитывается стоимость полиса ОСАГО?»
Матвей П.
У каждого автомобилиста должен быть полис ОСАГО. И если водить аккуратно без ДТП, страховка может обойтись дешевле. Для этого есть специальный коэффициент - бонус-малус (КБМ). Это показатель аварийности, по которому рассчитывается стоимость полиса.
КБМ приписывается водителю, а не машине. Он не изменится, если вы поменяете авто или мотоцикл, а также права или фамилию.
Классы коэффициента бонус-малуса
Всего есть 15 классов КБМ: М, 0, 1-13. Чем ниже уровень, тем выше КБМ и дороже полис ОСАГО. Например: класс 3 дают новичкам, их КБМ — 1,17. М приписывают аварийным водителям — им начисляют максимальный коэффициент 3,92 класс 13 присваивают аккуратным водителям, у которых за 10 лет не было ни одного ДТП — они получают минимальный КБМ 0,46. Разница стоимости в зависимости от класса может отличаться в 8,5 раза.
Сколько действует КБМ?
Показатель начисляют один раз в год и действует он с 1 апреля по 31 марта следующего года. Затем страховая снова пересчитывает коэффициент:
- у водителя с классом 13 КБМ не меняется;
- для водителя класса М показатель тоже остаётся прежним при новых ДТП;
- за год безаварийной езды добавляют 1 пункт - например, с 8-го на 9-ый;
- даже при одном ДТП с выплатами по ОСАГО класс сразу опускается на несколько пунктов.
Каким будет КБМ, если в страховку вписано несколько водителей? Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается с учётом худших КБМ водителей.
Как узнать свой КБМ? Проверить это можно на сайте Российского союза автостраховщиков.
Для этого нужно указать:
- дату планируемой покупки полиса ОСАГО;
- ФИО и дату рождения;
- водительское удостоверение.
Как оспорить КБМ?
Обратитесь в страховую, где купили полис:
- напишите заявление в свободной форме;
- укажите, в каких компаниях вы ранее покупали ОСАГО.
Если обнаружится, что коэффициент указан неверно, вам пересчитают стоимость страховки и свяжутся с РСА, чтобы изменить КБМ.