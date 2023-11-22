Общество 22.11.2023 в 09:00

Стоимость полиса ОСАГО

Как рассчитывается?
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Стоимость полиса ОСАГО
Номер один

Вопрос: «Как рассчитывается стоимость полиса ОСАГО?»

Матвей П.

У каждого автомобилиста должен быть полис ОСАГО. И если водить аккуратно без ДТП, страховка может обойтись дешевле. Для этого есть специальный коэффициент - бонус-малус (КБМ). Это показатель аварийности, по которому рассчитывается стоимость полиса.

КБМ приписывается водителю, а не машине. Он не изменится, если вы поменяете авто или мотоцикл, а также права или фамилию.

Классы коэффициента бонус-малуса

Всего есть 15 классов КБМ: М, 0, 1-13. Чем ниже уровень, тем выше КБМ и дороже полис ОСАГО. Например: класс 3 дают новичкам, их КБМ — 1,17. М приписывают аварийным водителям — им начисляют максимальный коэффициент 3,92 класс 13 присваивают аккуратным водителям, у которых за 10 лет не было ни одного ДТП — они получают минимальный КБМ 0,46. Разница стоимости в зависимости от класса может отличаться в 8,5 раза.

Сколько действует КБМ?

Показатель начисляют один раз в год и действует он с 1 апреля по 31 марта следующего года. Затем страховая снова пересчитывает коэффициент:

- у водителя с классом 13 КБМ не меняется;

- для водителя класса М показатель тоже остаётся прежним при новых ДТП;

- за год безаварийной езды добавляют 1 пункт - например, с 8-го на 9-ый;

- даже при одном ДТП с выплатами по ОСАГО класс сразу опускается на несколько пунктов.

Каким будет КБМ, если в страховку вписано несколько водителей? Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается с учётом худших КБМ водителей.

Как узнать свой КБМ? Проверить это можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Для этого нужно указать:

- дату планируемой покупки полиса ОСАГО;

- ФИО и дату рождения;

- водительское удостоверение.

Как оспорить КБМ?

Обратитесь в страховую, где купили полис:

- напишите заявление в свободной форме;

- укажите, в каких компаниях вы ранее покупали ОСАГО.

Если обнаружится, что коэффициент указан неверно, вам пересчитают стоимость страховки и свяжутся с РСА, чтобы изменить КБМ.

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