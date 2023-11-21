Общество 21.11.2023 в 11:14

«История кочевых цивилизаций» будет шеститомной

ЮНЕСКО одобрила предложенную Монголией резолюцию о выпуске такой коллекции
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«История кочевых цивилизаций» будет шеститомной
Масштабный проект по созданию новой коллекции ЮНЕСКО под названием «История кочевых цивилизаций», направленной на то, чтобы дать миру более глубокое понимание культур и цивилизаций кочевников и их вклада в историю человечества, одобрен на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Париже с 7 по 22 ноября, сообщило МОНЦАМЭ.

Резолюцию о выпуске коллекции предложила Монголия. Коллекция будет создана под эгидой ЮНЕСКО и в сотрудничестве с учеными и странами-членами ЮНЕСКО. Намечен выпуск шести томов, первый том планируется назвать «Кочевники в монгольской степи: колыбель кочевых империй».

В ходе обсуждения резолюции Норвегия, Кения, Венгрия, Китай, Индия, Россия, Таиланд, Уганда и Азербайджан поддержали инициативу Монголии, выразив заинтересованность в участии в этой программе и привлечении своих специалистов в команду ученых. Афганистан, Республика Корея, Казахстан, Франция и Россия не только поддержали проект резолюции, инициированный Монголией, но и выступили в качестве соавторов.

«Ожидается, что коллекция ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций» расширит представление о развитии современных обществ и, в конечном итоге, будет способствовать укреплению социальной сплоченности и межкультурному диалогу, особенно в контексте глобализации. Кроме того, принимая во внимание вызовы, связанные с изменением климата и экологическими угрозами, коллекция будет способствовать поиску решений для гармоничного сосуществования человека и природы с учетом опыта кочевников», - говорится в резолюции, принятой ЮНЕСКО.

В резолюции также отмечено, что цель ЮНЕСКО при создании этой коллекции заключается в том, чтобы пересмотреть историю цивилизации кочевников, сделав акцент на научном и культурном развитии, и привлечь внимание к вкладу цивилизации кочевников в общий прогресс человечества.

«Эта весьма масштабная инициатива как никогда актуальна в контексте происходящих сегодня преобразований в обществе и перехода кочевых народов к использованию цифровых технологий», - подчеркивается в резолюции.


Фото: pixabay.com и montsame.mn
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наука история кочевники цивилизации

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