Общество 21.11.2023 в 13:42

В Бурятии осложнилось движение на федеральных трассах

Причиной этого стали снегопады
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осложнилось движение на федеральных трассах
В Кабанском районе Бурятии идет снег в районе федеральной трассы «Байкал». Из-за этого осложнилось движение на участке от Клюевки до Выдрино. Как сообщиет вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там образовались накаты и гололёд.

В связи с этим в райотделе ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными и проявлять осторожность.

Затруднено движение и на участке федеральной трассы Култук-Монды в Слюдянском районе. Там на 28-м км дороги из-за снегопада тягач с тралом не смог подняться и съехал в кювет. При попытки буксировать его развернуло поперек дороги и еще больше стащило в кювет. Сейчас на этом участке введено реверсивное движение, сообщает «Тунка-инфо.24/7».


Фото: «Кабанск-инфо.24/7», Тунка-инфо.24/7»
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