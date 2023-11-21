В Бурятии осложнилось движение на федеральных трассах

Затруднено движение и на участке федеральной трассы Култук-Монды в Слюдянском районе. Там на 28-м км дороги из-за снегопада тягач с тралом не смог подняться и съехал в кювет. При попытки буксировать его развернуло поперек дороги и еще больше стащило в кювет. Сейчас на этом участке введено реверсивное движение, сообщает «Тунка-инфо.24/7».





В Кабанском районе Бурятии идет снег в районе федеральной трассы «Байкал». Из-за этого осложнилось движение на участке от Клюевки до Выдрино. Как сообщиет вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там образовались накаты и гололёд.В связи с этим в райотделе ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными и проявлять осторожность.Фото: «Кабанск-инфо.24/7», Тунка-инфо.24/7»