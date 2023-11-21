Общество 21.11.2023 в 15:33

«Увидела личико и искала только ее»

Сибирячка стала опекуном девочки с ВИЧ после пророческого сна
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Текст: Номер один
«Увидела личико и искала только ее»
43-летняя Ирина* - многодетная мама: у нее четверо родных сыновей-погодок. Но супруги мечтали, что в их семье появится еще и приемный ребенок.
- Мой муж Кирилл* сам детдомовский, знает, каково там. Поэтому всегда мечтал помочь хотя бы одному ребенку из приюта, и я его в этом поддерживала, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. - Но мы, конечно, не ожидали, что у нас все сложится именно так. История этой пары действительно похожа на маленькое чудо: как у них появилась приемная дочка, Ирина рассказала КП-Новосибирск.

«Даже ее запах во сне почувствовала»

- Я долгое время вообще не могла забеременеть, мы с мужем уже почти отчаялись, - призналась КП-Новосибирск Ирина. - И так совпало, что именно в это время я совершенно случайно встретила на улице бездомную бабушку. Я не смогла ее бросить, мы ее приютили в своем доме. И тут же я узнала, что беременна: мы все вместе так радовались. Эта бабушка прожила с нами 9 лет, помогала растить наших четверых сыновей, стала для нас родным человеком. И именно она как-то сказала: «Когда я умру, возьмите девочку из детдома». И почти 2 года назад, когда ее не стало, мы с мужем решили, что действительно к этому готовы.

Супруги пошли в школу приемных родителей, стали готовить документы. И тут Ирине приснился сон, который перевернул всю жизнь ее семьи.

- Я увидела во сне темненькую пятимесячную девочку, даже почувствовала ее запах и поняла, что это моя дочка. Когда проснулась, заплакала, потому что это был только сон, - говорит Ирина. - Конечно, родные отнеслись к этому скептически, а я стала искать в базе для усыновителей только анкеты пятимесячных девочек. Я чувствовала, что где-то есть моя дочка из сна - и мне было все равно, куда за ней придется ехать.

«Это она, моя дочка»

И однажды Ирина увидела на фото то самое детское личико из своего сна:

- Помню, что я на всю комнату закричала: «Это она, моя дочка!» Родные сразу прибежали ко мне, муж стал меня успокаивать, сказал: «Давай сначала позвоним в опеку, вдруг этого ребенка уже кто-то забирает». Кирилл очень переживал, что если это так, то я сильно расстроюсь.

Оказалось, что никто на ребенка не претендовал из-за диагноза - ВИЧ.

- Когда мы позвонили в органы опеки, то первый вопрос, который нам задали, был: «Вы знаете диагноз?» Я сказала, что мне все равно, какой у малышки диагноз, я ее заберу. Но в опеке сказали: «Давайте мы сначала вам продиктуем код ее диагноза, и вы подумаете, готовы ли». Когда я узнала, что продиктованные цифры 23 означают ВИЧ, была в небольшом ступоре. Но спасибо другим приемным родителям в нашем общем чате: нашлись те, кто брал таких деток, объяснили, что со своевременной терапией у ребенка все будет в порядке. И мы поехали за нашей доченькой в омский детдом.

Первую просьбу Ирины в детдоме до сих пор вспоминают со смехом.

- Я спросила: «Можно мне понюхать ребенка?» Для меня было важно почувствовать тот самый запах, который был во сне. И это действительно был он. После этого у меня уже не оставалось сомнений: это мой ребенок! Мы сразу оформили опеку, - вспоминает Ирина.

Не смутило Ирину и то, что биологическая мать девочки не лишена родительских прав:

- У нее самой ВИЧ, она пьет. После родов сказала, что вернется за ребенком, когда сделает ремонт, но так и не забрала Настю*. Другие родные побоялись забрать малышку к себе из-за диагноза. Но я их все-таки нашла через соцсети, и мы даже стали общаться. Скрывать от дочки ее историю я не собираюсь: если она захочет общаться с той семьей, буду рада.

«У нас есть еще одна девочка»

Сейчас все знакомые говорят, что Настя стала копией Ирины.

- Сначала, когда мы ее забрали, она была совсем крохотной. А потом вытянулась, ходить начала даже раньше, чем мои сыновья, - смеется Ирина. - Мальчишки в ней души не чают!

Когда Насте было 11 месяцев, в семье Ирины вновь раздался звонок из опеки:

- Сказали: «У нас есть еще одна девочка, у нее тоже ВИЧ. Возьмите ее, пожалуйста». Я, конечно, опешила: Насте только 11 месяцев, и тут - второй ребенок, трехмесячная кроха. Но мои сыновья сразу сказали: «Мама, ты же не одна, мы поможем!» Муж тоже поддержал, и мы поехали за нашей второй дочкой - Катенькой*. Сейчас она тоже живет с нами!

И похоже, на этом пополнение в семье не закончится.

- Мои сыновья говорят, что нам нужны еще минимум две дочки, чтобы было четыре брата и четыре сестры. Муж идею одобрил, так что готовлюсь к тому, что еще дважды стану мамой, - улыбается Ирина.

* Имена изменены.

Фото: предоставлено героиней публикации.
Теги
дети усыновление ВИЧ

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