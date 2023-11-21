Общество 21.11.2023 в 15:38

В Улан-Удэ назначен начальник «Безопасного города»

Им стал бывший спасатель-водолаз
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ назначен начальник «Безопасного города»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назначил Олега Лухнева на должность начальника МКУ «Безопасный город». Это учреждение находится в ведомстве Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии.

Олег Лухнев с 2013 по 2016 годы являлся спасателем-водолазом Управления по ЧС администрации города. В 2016 году был назначен начальником поисково-спасательного отряда, затем - начальником поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город».

МКУ «Безопасный город» создано для реализации полномочий города в вопросах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, содержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения об опасности, деятельности аварийно-спасательных служб, обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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