В Улан-Удэ перед судом предстанет горожанка, жестоко убивавшая сестру

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство сестры с особой жестокостью, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что вечером 3 сентября нынешнего года обвиняемая у себя в квартире в 110-м квартале Улан-Удэ употребляла спиртные напитки с сестрой и на фоне алкогольного опьянения поссорилась с ней. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.Продолжая ругаться, обвиняемая схватила кухонный нож и в присутствии матери, то есть с особой жестокостью, нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com