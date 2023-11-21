Общество 21.11.2023 в 16:52

В Улан-Удэ перед судом предстанет горожанка, жестоко убивавшая сестру

На глазах у матери она нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь и в живот  
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ перед судом предстанет горожанка, жестоко убивавшая сестру
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство сестры с особой жестокостью, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что вечером 3 сентября нынешнего года   обвиняемая у себя в квартире в 110-м квартале Улан-Удэ употребляла спиртные напитки с сестрой и на фоне алкогольного опьянения поссорилась с ней. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.

Продолжая ругаться, обвиняемая схватила кухонный нож и в присутствии матери, то есть с особой жестокостью, нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность убийство покушение

Все новости

Новый год: плюс каникулы, минус выгода
21.11.2023 в 17:53
В Улан-Удэ перед судом предстанет горожанка, жестоко убивавшая сестру
21.11.2023 в 16:52
Коммунальная техника вышла на подсыпку дорог в Улан-Удэ
21.11.2023 в 16:30
В Улан-Удэ зарядить электромобиль теперь можно от подстанции
21.11.2023 в 16:23
В Улан-Удэ раскрыт уличный грабеж
21.11.2023 в 16:04
В Улан-Удэ 300 домов частного сектора остались без холодной воды
21.11.2023 в 15:54
В Улан-Удэ назначен начальник «Безопасного города»
21.11.2023 в 15:38
«Увидела личико и искала только ее»
21.11.2023 в 15:33
В Улан-Удэ жители микрорайона жалуются на холодные батареи
21.11.2023 в 15:02
В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту
21.11.2023 в 14:19
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Новый год: плюс каникулы, минус выгода
Как новогодние праздники отразятся на зарплате и выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы
21.11.2023 в 17:53
Коммунальная техника вышла на подсыпку дорог в Улан-Удэ
Сейчас в городе работают 12 пескоразбрасывателей
21.11.2023 в 16:30
В Улан-Удэ зарядить электромобиль теперь можно от подстанции
В городе появились сразу 10 электрозарядных станций «у дома»
21.11.2023 в 16:23
В Улан-Удэ раскрыт уличный грабеж
Семнадцатилетний студент похитил у 20-летнего горожанина дорогой телефон

21.11.2023 в 16:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru