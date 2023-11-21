Общество 21.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ перед судом предстанет горожанка, жестоко убивавшая сестру
На глазах у матери она нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь и в живот
Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство сестры с особой жестокостью, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что вечером 3 сентября нынешнего года обвиняемая у себя в квартире в 110-м квартале Улан-Удэ употребляла спиртные напитки с сестрой и на фоне алкогольного опьянения поссорилась с ней. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.
Продолжая ругаться, обвиняемая схватила кухонный нож и в присутствии матери, то есть с особой жестокостью, нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Следствием установлено, что вечером 3 сентября нынешнего года обвиняемая у себя в квартире в 110-м квартале Улан-Удэ употребляла спиртные напитки с сестрой и на фоне алкогольного опьянения поссорилась с ней. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.
Продолжая ругаться, обвиняемая схватила кухонный нож и в присутствии матери, то есть с особой жестокостью, нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com