Стиралку жалко больше, чем зверье

В Бурятии судебные приставы Баргузинского района взыскали с браконьера крупную сумму за ущерб, нанесенный животному миру. Пятидесятилетний мужчина был осужден по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». По решению суда преступник должен был выплатить в пользу районной администрации 210 тыс рублей.Несмотря на вынесенный приговор о компенсации материального ущерба, браконьер всячески уклонялся от уплаты долга. В рамках исполнительных действий судебным приставом был наложен арест на бытовую технику – стиральную машину, сообщили в республиканском управлении ФССП.Осознав всю серьезность ситуации, должник поспешил выплатить сумму задолженности в полном объеме. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: unsplash.com