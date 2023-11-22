Общество 22.11.2023 в 11:14
Стиралку жалко больше, чем зверье
В Бурятии браконьер выплатил ущерб за незаконную охоту после ареста стиральной машинки
Текст: Номер один
В Бурятии судебные приставы Баргузинского района взыскали с браконьера крупную сумму за ущерб, нанесенный животному миру. Пятидесятилетний мужчина был осужден по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». По решению суда преступник должен был выплатить в пользу районной администрации 210 тыс рублей.
Несмотря на вынесенный приговор о компенсации материального ущерба, браконьер всячески уклонялся от уплаты долга. В рамках исполнительных действий судебным приставом был наложен арест на бытовую технику – стиральную машину, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Осознав всю серьезность ситуации, должник поспешил выплатить сумму задолженности в полном объеме. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Фото: unsplash.com
Несмотря на вынесенный приговор о компенсации материального ущерба, браконьер всячески уклонялся от уплаты долга. В рамках исполнительных действий судебным приставом был наложен арест на бытовую технику – стиральную машину, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Осознав всю серьезность ситуации, должник поспешил выплатить сумму задолженности в полном объеме. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Фото: unsplash.com