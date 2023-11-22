Глава Бурятии: «Преобразим центр Улан-Удэ благодаря президенту»

Тогда, чтобы решить все разом, власти Бурятии разработали мастер-план развития столицы и, пользуясь своим дальневосточным статусом, предложили его президенту. План признали одним из лучших среди городов ДФО, а в начале этого года Владимир Путин приехал в республику и лично дал отмашку на воплощение документа в жизнь.





- Благодаря мастер-плану, который утвердил Владимир Владимирович Путин, мы преобразим центр города. Это наши центральные кварталы по улицам Свободы, Шмидта, где у нас в принципе преобразуется город, там будет не только жилищное строительство, но и деловые зоны. Первые этажи всех зданий – это общественно-деловая зона, это качественное благоустройство, пешеходные зоны. Это новая экономика, новая жизнь, новый облик. И там же у нас театр «Байкал», Национальный музей и кампус. Это новый центр города с новой перспективой. Это самый большой проект в истории Бурятии, - сказал глава республики Алексей Цыденов по поводу подписанного соглашения.





К 2026 году планируется построить новый корпус Центра восточной медицины. Как ранее докладывал президенту Алексей Цыденов, у восточной медицины большое будущее, а Бурятия – ее центр, по крайней мере в России.





Инфраструктурные проекты часто напрямую связаны с экологией. Так, благодаря модернизации теплосетей Стеклозавода уже закрыты четыре угольные и мазутные котельные. И дышать в Улан-Удэ станет легче.





Одобренный президентом страны Владимиром Путиным мастер-план Улан-Удэ начинает исполняться. Исторический для Улан-Удэ документ подписали глава республики Алексей Цыденов и гендиректор ПАО «ПИК СЗ» Иван Поландов. Центр столицы отныне начнет преображаться. Вместо бараков и покосившихся заборов жители наконец увидят настоящее сердце города. И это лишь один из этапов трансформации Улан-Удэ: одобренный президентом страны мастер-план развития столицы гораздо масштабнее.Вкратце предыстория: за последние десятилетия в Улан-Удэ накопились неподъемные для бурятского бюджета проблемы. Грязный воздух, пробки, обветшалый центр, расшатанные теплосети и прочее.Только бюджетных денег – примерно 150 млрд рублей до 2030 года. А есть еще и частные инвестиции. Осталось лишь пустить их в дело самым эффективным образом.И дело пошло. Буквально на днях в Москве подписали аж семь соглашений на тему развития Бурятии. Одно из них- с известной федеральной компанией «ПИК», которая выиграла конкурс и взяла на себя самую масштабную и заметную часть мастер-плана - преображение центра Улан-Удэ.Что будет заметно сразу: «ПИК» займется демонтажом старых ветхих домов, чтобы на их месте возвести современный квартал.Жители столицы давно этого ждали. Тем более что в будущем мастер-план предусматривает благоустройство и других районов города: Восточные ворота, Батарейка, Приречка, Авиазавод. Современный облик приобретет и набережная от Удинского до Селенгинского моста.Как уже сказано, благоустройство Улан-Удэ – лишь один из «вагонов» длинного «поезда» под названием мастер-план. Вместе с межвузовским кампусом, театром и музеем, о которых сказал глава, план предусматривает реконструкцию стадиона «Забайкалец» на 1600 мест в поселке Восточный. Причем уже в следующем году.Среди новых объектов, которые появятся в ближайшие годы – филиал поликлиники №2 в 103 микрорайоне на 37 тыс. взрослых и детей. 100-е кварталы ждали этого давно. Новая школа там уже есть, а вот с поликлиникой была проблема.До 2025 года планируется создание Центра креативных индустрий на улице ХоцаНамсараева. В заброшенном здании будет создано уникальное и функциональное творческое пространство.Отдельный раздел мастер-плана – инфраструктура. За этим громоздким словом кроется вся сфера ЖКХ и не только. В план заложили строительство коллектора на Левом Берегу, который будет очищать 130 тыс. кубометров стоков. Вместе с Правобережными очистными он сработает на защиту экологии в целом и Байкала в частности. Ведь на жителях республики особая ответственность за священное озеро.Там же капитальный ремонт более 40 километров существующих коллекторов города, изношенных теплосетей. На ТЭЦ-2 будет создана паровая котельная с новыми тепловыми сетями.Но пока еще проблема грязного воздуха не решена. Поэтому мастер-планом предусмотрена реконструкция двух котельных под производство бездымного топлива.Впрочем, одним бездымным углем не обойтись. Поэтому в документ заложили перевод частного сектора на электрическое отопление. Это 47 тыс. частных домов от Левого Берега до Верхней Березовки и 100-х кварталов. А чтобы жителям было выгодно переходить на электроотопление, им компенсируют затраты на замену теплового оборудования, покупку бездымных котлов и часть стоимости электричества.Там, где воздух, там и вода – до 2028 года планируется оздоровить реки Селенга и Уда. Их русла почистят, что тоже большая, трудоемкая и дорогая работа.Транспорт и логистика – важные составляющие современного города. Их трансформация идет уже сейчас. Но на этом работа не заканчивается: в мастер-плане сидит строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал». Увеличение стоянки воздушных судов в два раза – до 15 мест, там же реконструкция перрона.Учитывая планы по развитию туризма и растущий поток отдыхающих, такие изменения придутся как раз к месту.Кроме этого, важный проект мастер-плана - реконструкция летно-испытательной станции Улан-Удэнского авиазавода. Инвестиции – более 1 млрд рублей, срок – до 2025 года.И все это, как уже сказано, благодаря решению Владимира Путина. Именно он запустил мастер-план, дал ему жизнь и зеленый свет на федеральное финансирование. Теперь задача Алексея Цыденова этот план исполнить. И, учитывая подписанные недавно соглашения и ту работу, которая идет уже сегодня, уже можно смело сказать, президентское поручение по Улан-Удэ начинает претворяться в жизнь.Фото: пресс-служба правительства Бурятии