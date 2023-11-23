Общество 23.11.2023 в 06:00
В Улан-Удэ аварийные переселенцы не хотят жить в доме, построенном для них
Брать ключи от новых квартир они не желают даже под угрозой принудительного выселения
Текст: Натали Грюнвальд
Разгоревшийся скандал вокруг многоквартирных домов для переселенцев, построенных в микрорайоне Новый Зеленый, тлеет уже давно. Трехэтажки изначально возводились с нарушениями, но, несмотря на это, были достроены и сданы. Большинство аварийщиков не стали бороться, а въехали в комнатушки молча. Но есть и те, кого предложенное жилье категорически не устроило. Брать ключи от новых «коробочек» они не хотят даже под угрозой принудительного выселения.
Строили вопреки запрету
Строительство четырех трехэтажек, предназначенных для тех, кто проживал в муниципальных квартирах, началось в микрорайоне Новый Зеленый в 2021 году. Под застройку власти отдали большой земельный участок площадью почти 17,5 тыс. квадратных метров. Застройщиком и техническим заказчиком домов стал «Улан-Удэстройзаказчик», а генподрядчиком - ООО «РостИнвестСтрой». Велось строительство в рамках третьего этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Подразумевалось, что жителям аварийных домов предоставят комфортное жилье в новостройках со всеми удобствами. Но новоселы сразу заподозрили что-то неладное.
Несколько человек обратились с рядом претензий и вопросов к экспертам Бурятского отделения Общероссийского народного фронта. ОНФ, в свою очередь, передал предположения о нарушениях в Госстройжилнадзор и попросил организовать проверку на данном участке. Оказалось, что строительные работы в Новом Зеленом велись с грубыми нарушениями.
«Не указаны марки газобетонных блоков, клеевого раствора, температура, при которой выполняются работы. Также сведения о приготовлении кладочного раствора при монтаже бетонных блоков стен подвалов. Представленные акты освидетельствования скрытых работ на выполнение работы и исполнительные схемы не подписаны уполномоченным специалистом по строительному контролю застройщика», - резюмировал тогда Госстройжилнадзор.
Кроме того, у застройщика даже не оказалось разрешения на строительство и положительного заключения проектной документации. По итогу в отношении заказчика составили протоколы и выдали предписание с приостановлением работ до получения застройщиком отсутствующих документов. Однако, вопреки всему вышесказанному, возводить дома продолжили.
Комитет по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ подал иск к застройщику, требуя признать объект капитального строительства самоволкой и обязать снести дом либо привести все в соответствие с требованиями закона. Но ответчик вышел сухим из воды.
В ходе суда заседания откладывались шесть раз. И вот 28 ноября прошлого года появилось решение Фемиды, которым в удовлетворении иска было отказано.
Параллельно, пока шел процесс, оформили документы. Разрешение на строительство в мкр. Зеленый комплекса многоквартирных домов для «аварийщиков» выдано только 30 сентября 2022 года, на финише стройки. То есть практически все строительство объекта прошло в незаконном, «пиратском» режиме, который и возмутил муниципальный комитет по архитектуре.
Шило на мыло
Но проблемы, окружившие стройку, продолжились. Сдача объекта происходила с задержкой. В мэрии объясняли ее жестким дефицитом рабочей силы. Но, несмотря на все трудности, в 2023 году трехэтажки с более чем 240 квартирами передали заждавшимся гражданам. Все жилые помещения по программе переселения предоставлялись исходя из тех «квадратов», которые граждане занимали в аварийном жилищном фонде.
Отметим, что квартиры сдавались не в черновой отделке. Каждая из них подразумевала наличие натяжных потолков, линолеума, обоев и плитки. Казалось бы, все отлично: заехал - живи. Но камнем преткновения оказалось архитектурное решение планировки комнат. Именно из-за этого пенсионерка Ольга Шункова вступила в судебный спор с администрацией города, который длится уже не первый месяц.
На данный момент семья из шестерых человек по-прежнему проживает в бараке на Приречной. В аварийном доме Шунковы остались одни – все соседи разъехались. Обветшалый домик уже растаскивают по частям. Где-то срезали провода, где-то своровали кирпичи, вырвали сносные для печи доски. Переселения Ольга дожидается много лет, но от предлагаемых вариантов отказывается.
- Изначально нам предложили крохотную «однушку». Ну куда нам вшестером туда? Затем стали давать другую однокомнатную, побольше. Но мы даже смотреть не стали. Потому что семья большая. А на третий раз администрация предложила двухкомнатную квартиру. Мы обрадовались, поехали смотреть. Даже не знаю, как описать увиденное. Про эти дома в поселке Новый Зеленый можно сказать только одно, как в песне: «Я его слепила из того, что было». Заходишь в комнату, рука влево - начало, рука вправо - конец. Вот и вся клетушка-комнатушка, - отмечает Ольга Шункова.
На этот раз администрация города Улан-Удэ не стала идти на уступки и подала на семью иск в Октябрьский районный суд о понуждении выселения.
Принудительное выселение
Судебные разбирательства длятся уже несколько месяцев. Семья Ольги вместе с адвокатом намерена отстаивать свои права до конца. В суде Ольга неоднократно показывала видео и фотографии предлагаемой ей и ее большой семье двухкомнатной квартиры на улице Изумрудной.
Подобная картина складывается и в кухне, которая также разбита похожим несущим выступом. Но особый шок на семью произвела ванная комната.
Семья Шунковых считает, что с отсутствием балконов можно смириться, но почему нельзя было элементарно установить розетки? Не говоря уже о том, что непонятные арки и ниши блокируют все возможности размещать мебель по периметру комнат. Почему этот момент не продуман застройщиком, остается загадкой.
Тем временем администрация Октябрьского района в официальном ответе нашему изданию подчеркнула, что с их точки зрения нарушений закона нет.
- В соответствии со статьями Жилищного кодекса РФ предоставляемое гражданам другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Иск администрации г. Улан-Удэ о выселении нанимателя и членов семьи нанимателя с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения удовлетворен, - констатируют в пресс-службе администрации района.
Сейчас семья Ольги Шунковой готовится обжаловать вынесенное решение в Верховном суде и все-таки надеется на нормальное жилье с адекватной планировкой.
- Не понимаю, почему суды поддерживают такое безобразие. Если мы проиграем Верховный суд, то уже по закону обязаны выселиться. И переехать в эту убогую «двушку-коробочку» в мкр. Новый Зеленый. Надеюсь, что этого никогда не случится, - заключает Ольга Шункова.
«Дефектные квартиры»
ОНФ также настаивает на том, что «600 млн рублей потрачены на дома для переселенцев с дефектными квартирами».
- Людей переселили по программе ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами: протекает крыша, батареи холодные, розетки вываливаются, вентиляция не работает. На такие «люксовые» многоэтажки потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки, - отмечают в ОНФ.
Эксперты НФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок Госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 из них устранены. Но дома сданы, и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. Поэтому «фронтовики» направили обращение в прокуратуру.
- Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты, - утверждают общественники.
С таким подходом к освоению бюджетных средств, основанным на игнорировании правил, прописанных в законе, немудрено, что многие многомиллионные новостройки в итоге оказываются никому ненужными строениями.
Напомним, по информации ОНФ Следственный комитет Бурятии на днях начал доследственную проверку. В рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.
Фото: ОНФ Бурятии, из личного архива аварийных переселенцев
Строили вопреки запрету
Строительство четырех трехэтажек, предназначенных для тех, кто проживал в муниципальных квартирах, началось в микрорайоне Новый Зеленый в 2021 году. Под застройку власти отдали большой земельный участок площадью почти 17,5 тыс. квадратных метров. Застройщиком и техническим заказчиком домов стал «Улан-Удэстройзаказчик», а генподрядчиком - ООО «РостИнвестСтрой». Велось строительство в рамках третьего этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Подразумевалось, что жителям аварийных домов предоставят комфортное жилье в новостройках со всеми удобствами. Но новоселы сразу заподозрили что-то неладное.
Несколько человек обратились с рядом претензий и вопросов к экспертам Бурятского отделения Общероссийского народного фронта. ОНФ, в свою очередь, передал предположения о нарушениях в Госстройжилнадзор и попросил организовать проверку на данном участке. Оказалось, что строительные работы в Новом Зеленом велись с грубыми нарушениями.
«Не указаны марки газобетонных блоков, клеевого раствора, температура, при которой выполняются работы. Также сведения о приготовлении кладочного раствора при монтаже бетонных блоков стен подвалов. Представленные акты освидетельствования скрытых работ на выполнение работы и исполнительные схемы не подписаны уполномоченным специалистом по строительному контролю застройщика», - резюмировал тогда Госстройжилнадзор.
Кроме того, у застройщика даже не оказалось разрешения на строительство и положительного заключения проектной документации. По итогу в отношении заказчика составили протоколы и выдали предписание с приостановлением работ до получения застройщиком отсутствующих документов. Однако, вопреки всему вышесказанному, возводить дома продолжили.
Комитет по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ подал иск к застройщику, требуя признать объект капитального строительства самоволкой и обязать снести дом либо привести все в соответствие с требованиями закона. Но ответчик вышел сухим из воды.
В ходе суда заседания откладывались шесть раз. И вот 28 ноября прошлого года появилось решение Фемиды, которым в удовлетворении иска было отказано.
Параллельно, пока шел процесс, оформили документы. Разрешение на строительство в мкр. Зеленый комплекса многоквартирных домов для «аварийщиков» выдано только 30 сентября 2022 года, на финише стройки. То есть практически все строительство объекта прошло в незаконном, «пиратском» режиме, который и возмутил муниципальный комитет по архитектуре.
Шило на мыло
Но проблемы, окружившие стройку, продолжились. Сдача объекта происходила с задержкой. В мэрии объясняли ее жестким дефицитом рабочей силы. Но, несмотря на все трудности, в 2023 году трехэтажки с более чем 240 квартирами передали заждавшимся гражданам. Все жилые помещения по программе переселения предоставлялись исходя из тех «квадратов», которые граждане занимали в аварийном жилищном фонде.
Отметим, что квартиры сдавались не в черновой отделке. Каждая из них подразумевала наличие натяжных потолков, линолеума, обоев и плитки. Казалось бы, все отлично: заехал - живи. Но камнем преткновения оказалось архитектурное решение планировки комнат. Именно из-за этого пенсионерка Ольга Шункова вступила в судебный спор с администрацией города, который длится уже не первый месяц.
На данный момент семья из шестерых человек по-прежнему проживает в бараке на Приречной. В аварийном доме Шунковы остались одни – все соседи разъехались. Обветшалый домик уже растаскивают по частям. Где-то срезали провода, где-то своровали кирпичи, вырвали сносные для печи доски. Переселения Ольга дожидается много лет, но от предлагаемых вариантов отказывается.
- Изначально нам предложили крохотную «однушку». Ну куда нам вшестером туда? Затем стали давать другую однокомнатную, побольше. Но мы даже смотреть не стали. Потому что семья большая. А на третий раз администрация предложила двухкомнатную квартиру. Мы обрадовались, поехали смотреть. Даже не знаю, как описать увиденное. Про эти дома в поселке Новый Зеленый можно сказать только одно, как в песне: «Я его слепила из того, что было». Заходишь в комнату, рука влево - начало, рука вправо - конец. Вот и вся клетушка-комнатушка, - отмечает Ольга Шункова.
На этот раз администрация города Улан-Удэ не стала идти на уступки и подала на семью иск в Октябрьский районный суд о понуждении выселения.
Принудительное выселение
Судебные разбирательства длятся уже несколько месяцев. Семья Ольги вместе с адвокатом намерена отстаивать свои права до конца. В суде Ольга неоднократно показывала видео и фотографии предлагаемой ей и ее большой семье двухкомнатной квартиры на улице Изумрудной.
- К замерам у нас претензий нет. В плане квадратных метров квартира даже чуть больше. Весь вопрос в здравом использовании этих метров. В спальне, например, нет ни одной розетки. Дверь открывается внутрь и съедает пространство. Имеется только одно окно над батареей, а самое худшее - это перегородка посреди комнаты. Это 77-сантиметровый выступ несущей стены, который режет пространство пополам. Из-за него в спальне невозможно поставить кровать и раскладное кресло. А жить в ней нам предстоит втроем, - возмущается пенсионерка.
Подобная картина складывается и в кухне, которая также разбита похожим несущим выступом. Но особый шок на семью произвела ванная комната.
- Вместо полноценной ванны стоит душевой поддон на ножках. Я еще в суде спросила у представителя администрации: «А где на полу дополнительный слив?». Она даже не поняла моего вопроса и того факта, что даже если в этом корыте и будет кто-то из нас мыться, то вся вода будет скапливаться на полу и утекать под дверь в другие комнаты. От поддона до стенки пространство - 40 сантиметров. Даже самую узкую стиралку в ванной не поставишь. Не говоря уже о полочках и прочем, - говорит Ольга Шункова.
Семья Шунковых считает, что с отсутствием балконов можно смириться, но почему нельзя было элементарно установить розетки? Не говоря уже о том, что непонятные арки и ниши блокируют все возможности размещать мебель по периметру комнат. Почему этот момент не продуман застройщиком, остается загадкой.
Тем временем администрация Октябрьского района в официальном ответе нашему изданию подчеркнула, что с их точки зрения нарушений закона нет.
- В соответствии со статьями Жилищного кодекса РФ предоставляемое гражданам другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Иск администрации г. Улан-Удэ о выселении нанимателя и членов семьи нанимателя с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения удовлетворен, - констатируют в пресс-службе администрации района.
Сейчас семья Ольги Шунковой готовится обжаловать вынесенное решение в Верховном суде и все-таки надеется на нормальное жилье с адекватной планировкой.
- Не понимаю, почему суды поддерживают такое безобразие. Если мы проиграем Верховный суд, то уже по закону обязаны выселиться. И переехать в эту убогую «двушку-коробочку» в мкр. Новый Зеленый. Надеюсь, что этого никогда не случится, - заключает Ольга Шункова.
«Дефектные квартиры»
ОНФ также настаивает на том, что «600 млн рублей потрачены на дома для переселенцев с дефектными квартирами».
- Людей переселили по программе ветхого и аварийного жилья в квартиры с дефектами: протекает крыша, батареи холодные, розетки вываливаются, вентиляция не работает. На такие «люксовые» многоэтажки потрачено из бюджета свыше 599 млн рублей. Четыре дома с 234 квартирами сдали в 2023 году и почти сразу всплыли последствия халтурной стройки, - отмечают в ОНФ.
Эксперты НФ Бурятии выявляли нарушения на всех стадиях строительства и добивались возбуждения уголовного дела: проведено 11 проверок Госжилнадзора, выявлено 58 нарушений, лишь 32 из них устранены. Но дома сданы, и уже сейчас ясно, что в новых квартирах нужен ремонт. А устранять последствия содеянного никто не торопится. Поэтому «фронтовики» направили обращение в прокуратуру.
- Настаиваем на претензионной работе с подрядчиком - необходимо срочно устранить дефекты и недочеты, - утверждают общественники.
С таким подходом к освоению бюджетных средств, основанным на игнорировании правил, прописанных в законе, немудрено, что многие многомиллионные новостройки в итоге оказываются никому ненужными строениями.
Напомним, по информации ОНФ Следственный комитет Бурятии на днях начал доследственную проверку. В рамках проверки будет проведено обследование жилых помещений, опрошены проживающие в них граждане и назначены необходимые исследования. По итогам проверки действиям должностных лиц мэрии дадут правовую оценку.
Фото: ОНФ Бурятии, из личного архива аварийных переселенцев