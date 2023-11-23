В Улан-Удэ аварийные переселенцы не хотят жить в доме, построенном для них

- К замерам у нас претензий нет. В плане квадратных метров квартира даже чуть больше. Весь вопрос в здравом использовании этих метров. В спальне, например, нет ни одной розетки. Дверь открывается внутрь и съедает пространство. Имеется только одно окно над батареей, а самое худшее - это перегородка посреди комнаты. Это 77-сантиметровый выступ несущей стены, который режет пространство пополам. Из-за него в спальне невозможно поставить кровать и раскладное кресло. А жить в ней нам предстоит втроем, - возмущается пенсионерка.







- Вместо полноценной ванны стоит душевой поддон на ножках. Я еще в суде спросила у представителя администрации: «А где на полу дополнительный слив?». Она даже не поняла моего вопроса и того факта, что даже если в этом корыте и будет кто-то из нас мыться, то вся вода будет скапливаться на полу и утекать под дверь в другие комнаты. От поддона до стенки пространство - 40 сантиметров. Даже самую узкую стиралку в ванной не поставишь. Не говоря уже о полочках и прочем, - говорит Ольга Шункова.



