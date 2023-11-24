Общество 24.11.2023 в 12:45
«Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!»
Глава Бурятии оценил принятый недавно в республике порядок обращения с бездомными собаками
Текст: Номер один
Принятый недавно у нас в республике порядок обращения с бездомными собаками направлен не только на безопасность жителей, но и дает частным приютам право оставлять и заботиться о животных без ограничения по времени за свой счет. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Чтобы поддержать частные приюты в этом направлении, выделили «Зоозащитникам Бурятии» грант из республиканского бюджета на обустройство приюта «Кот и пёс» - 2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров и 160 метров двухметрового ограждения.
Сейчас в приюте живет 700 собак в 248 вольерах, в том числе есть карантинное помещение. Общая площадь приюта составляет 6400 квадратных метров, в приюте работают семь работников.
Мы не против собак, мы за людей. Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Напомним, Народный Хурал Бурятии принял республиканский закон, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах.
Приняв такую инициативу, парламент Бурятии выходит за рамки федеральных норм об ответственном обращении с животными, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил «Парламентской газете» о том, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность принятого парламентом Бурятии решения.
Можно смело предположить, что конфликт вокруг принятого в Бурятии республиканского закона, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, пока не завершен.
Фото: t.me/alexeytsydenov
«Чтобы поддержать частные приюты в этом направлении, выделили «Зоозащитникам Бурятии» грант из республиканского бюджета на обустройство приюта «Кот и пёс» - 2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров и 160 метров двухметрового ограждения.
Сейчас в приюте живет 700 собак в 248 вольерах, в том числе есть карантинное помещение. Общая площадь приюта составляет 6400 квадратных метров, в приюте работают семь работников.
Мы не против собак, мы за людей. Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Напомним, Народный Хурал Бурятии принял республиканский закон, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах.
Приняв такую инициативу, парламент Бурятии выходит за рамки федеральных норм об ответственном обращении с животными, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил «Парламентской газете» о том, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность принятого парламентом Бурятии решения.
Можно смело предположить, что конфликт вокруг принятого в Бурятии республиканского закона, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, пока не завершен.
Фото: t.me/alexeytsydenov