Общество 24.11.2023 в 12:45

«Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!»

Глава Бурятии оценил принятый недавно в республике  порядок обращения с бездомными собаками
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Текст: Номер один
«Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!»
Принятый недавно у нас в республике порядок обращения с бездомными собаками направлен не только на безопасность жителей, но и дает частным приютам право оставлять и заботиться о животных без ограничения по времени за свой счет. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Чтобы поддержать частные приюты в этом направлении, выделили «Зоозащитникам Бурятии» грант из республиканского бюджета на обустройство приюта «Кот и пёс» - 2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров и 160 метров двухметрового ограждения.

Сейчас в приюте живет 700 собак в 248 вольерах, в том числе есть карантинное помещение. Общая площадь приюта составляет 6400 квадратных метров, в приюте работают семь работников.

Мы не против собак, мы за людей. Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Напомним, Народный Хурал Бурятии принял республиканский закон, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах.

Приняв такую инициативу, парламент Бурятии выходит за рамки федеральных норм об ответственном обращении с животными, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он сообщил «Парламентской газете» о том, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность принятого парламентом Бурятии решения.

Можно смело предположить, что конфликт вокруг принятого в Бурятии республиканского закона, который разрешает усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, пока не завершен.

Фото: t.me/alexeytsydenov
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