В Улан-Удэ водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе, получил ограничение свободы

Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ вынес приговор 30-летнему водителю «Исудзу Эльф», который на пешеходном переходе по ул. Блинова сбил 10-летнего мальчика. Ребенка тогда госпитализировали с серьезными травмами. Водитель в итоге отделался ограничением свободы на полтора года и выплатой морального вреда его родителям.

На судебном заседании мужчина рассказал, что 20 июня он ехал со склада компании, которая находится в пос. Матросова, 1а по ул. Блинова в направлении пр. Автомобилистов. С ним в салоне на левом пассажирском месте находился экспедитор, а посередине сидел его племянник.

Мужчина перевозил напитки весом около 3 тонн.

На расстоянии 20 метров до пешеходного перехода мужчина внезапно увидел двух перебегающих пешеходный переход мальчиков. Один из них перебежал дорогу, второй остановился на середине проезжей части. Водитель применил рабочее торможение.

«Он вывернул руль вправо и в этот же момент мальчик, который находился посередине проезжей части, побежал и после произошел наезд на указанного мальчика. От удара мальчик упал на проезжую часть. Он думает, что если бы не выворачивал руль вправо, а продолжил движение в прямом направлении, то наезда бы не произошло», - говорится в материалах дела.

После наезда водитель сразу остановился, вышел из автомобиля, также рядом остановились попутно следовавшие автомобили, из них начали выходить люди.

«Потерпевший мальчик находился в сознании, он подошел к нему, разговаривал с ним. В данном ДТП считает виновным себя», - отмечается в судебных документах.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, малую эпидуральную гематому полюса височной доли слева, линейный перелом затылочной кости с переходом на основание черепа и другие травмы головы.

«Данные повреждения по своему характеру непосредственно создают угрозу для жизни человека, поэтому в совокупности, расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни», - отмечается в материалах дела.

Мама ребенка в суде сообщила о том, что в день, когда произошло ДТП, ее сын пошел встретиться с другом, была жаркая погода. Мальчик знал, как переходить дорогу, случаев, когда он перебегал резко через дорогу, не было. Место, на котором случилось ДТП, находилось недалеко от их дома. О случившемся ДТП она узнала от мамы друга своего сына.

«В ДРКБ ребенок пролежал 2 недели. Вследствие ДТП сын получил психологическую травму, он боится переходить дорогу, его беспокоят постоянные головные боли, пьет таблетки, боится спать в темноте, во сне вздрагивает. До ДТП сын посещал дзюдо, тренер возлагал на него надежды», -рассказала женщина.

Водитель частично возместил ущерб в сумме 150 000 рублей после окончания следствия, принес извинения, которые они приняли частично.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что мер к экстренному торможению водитель не предпринимал, соответствующих следов не было.

Свидетели ДТП в суде рассказали о том, что погода и видимость 20 июня были хорошие, дорожное полотно сухое. Водитель грузовика не предпринимал попыток остановиться. Сбитый ребенок отлетел на два метра. Водитель был в состоянии шока, подошел к ребенку, загораживал его от солнца, пытался с ним разговаривать, успокаивал его, гладил по голове, потом помог ребенка уложить на носилки.

У водителя, сбившего мальчика, на иждивении имеются один маленький ребенок и супруга. Мужчина является единственным кормильцем в семье, источником дохода для него является работа водителем.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Также в пользу пострадавшего несовершеннолетнего с водителя взыскали 250 000 рублей в счет возмещения морального вреда.



Фото: "Номер один"