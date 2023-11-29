Общество 29.11.2023 в 14:10

Глава Бурятии прокомментировал закон об увеличении минимального размера оплаты труда

С 1 января МРОТ увеличится на 18, 5 процентов  
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Текст: Ольга Лазарева
Глава Бурятии прокомментировал закон об увеличении минимального размера оплаты труда
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с начала следующего года. Закон, в частности, устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 рублей в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, а также соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.
В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля.

Сегодня новость прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов: «Земляки, Владимир Владимирович подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5 %. По Бурятии, с учетом нашего районного коэффициента, он составит 28 863 рубля в месяц. В Окинском, Баргузинском и Курумканском районах 34 635,6 рублей, а в Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и г. Северобайкальск 42 443,4 рубля. 

Принятый нашим Президентом закон поможет со следующего года поднять заработную плату в целом по экономике Бурятии, так как во многих отраслях зарплата привязана именно к минимальному размеру оплаты труда. Как я сообщал, нашим республиканским решением с 1 октября мы уже подняли на 6,1% размер заработной платы работникам муниципальных и государственных учреждений. Продолжаем работу по повышению доходов жителей Бурятии», - отметил глава  своих сосцсетях. 

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