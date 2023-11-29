Два сквера и бульвар благоустроили в этом году в Улан-Удэ

Изюминкой обновленного бульвара «Сиреневый» стала «арка любви». Она за счет формы обладает акустическим эффектом: два человека находятся по разные стороны арки и говорят шёпотом, то они прекрасно слышат друг друга.





В Улан-Удэ по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроили три общественные территории. Это бульвар «Сиреневый», сквер «Яблоневый» и «Три медведя», сообщили в мэрии города.– Получилось замечательное место! Все дорожки красивые, сохранили зелень. Ну и оформление, все красивое, – отметила местная жительница Нина.Особенность сквера «Яблоневый» – открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения.– Площадь шикарная, обустроенная. Дети давно ждали! – делится впечатлениями Лидия, жительница микрорайона Аэропорт.В сквере «Три медведя» взамен устаревшей композиции установили новую из архитектурного бетона с металлическим каркасом.Как отметили в мэрии, в следующем году в Улан-Удэ отремонтируют еще две общественные территории – сквер «Радуга» и территорию вокруг Мемориала Победы.Фото: мэрия Улан-Удэ