Общество 29.11.2023 в 16:58
В Улан-Удэ водителям запретили выезжать на водные объекты
Запрет будет действовать с 1 декабря по 21 марта
Текст: Ольга Лазарева
С 1 декабря 2023 года по 21 марта 2024 года на территории Улан-Удэ установлен запрет на выезд транспортных средств на водные объекты. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В указанный срок происходит становление и вскрытие ледового покрова. Разрешается выезжать только на официальные ледовые переправы.
Спасатели напоминают, что в Улан-Удэ действует только одна санкционированная ледовая переправа в мкрн Мостовой. Она откроется в конце декабря.
В указанный срок происходит становление и вскрытие ледового покрова. Разрешается выезжать только на официальные ледовые переправы.
Спасатели напоминают, что в Улан-Удэ действует только одна санкционированная ледовая переправа в мкрн Мостовой. Она откроется в конце декабря.
ТегиОбщество