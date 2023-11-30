Общество 30.11.2023 в 10:27
Военный из Бурятии погиб при эвакуации раненых
Сергей Божедомов служил санитаром в отряде Шторм Z
Текст: Андрей Константинов
В ходе спецоперации на Донбассе погиб Сергей Божедомов из Баргузинского района. Об этом сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».
Сергей Божедомов родился 6 февраля 1987 года в поселке Усть-Баргузин. В 2002 году окончил 9 классов Усть-Баргузинской школы. После получил специальность парикмахер.
В мае 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и в составе отряда Шторм Z прибыл в зону проведения СВО. Был военным санитаром. В июне получил ранение, после госпиталя вернулся в часть. Погиб 25 июля 2023 года при эвакуации раненых.
У Сергея остались бабушка и братья.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Сергей Божедомов родился 6 февраля 1987 года в поселке Усть-Баргузин. В 2002 году окончил 9 классов Усть-Баргузинской школы. После получил специальность парикмахер.
В мае 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и в составе отряда Шторм Z прибыл в зону проведения СВО. Был военным санитаром. В июне получил ранение, после госпиталя вернулся в часть. Погиб 25 июля 2023 года при эвакуации раненых.
У Сергея остались бабушка и братья.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Тегиспецоперация