Военный из Бурятии погиб при эвакуации раненых

В ходе спецоперации на Донбассе погиб Сергей Божедомов из Баргузинского района. Об этом сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».Сергей Божедомов родился 6 февраля 1987 года в поселке Усть-Баргузин. В 2002 году окончил 9 классов Усть-Баргузинской школы. После получил специальность парикмахер.В мае 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ и в составе отряда Шторм Z прибыл в зону проведения СВО. Был военным санитаром. В июне получил ранение, после госпиталя вернулся в часть. Погиб 25 июля 2023 года при эвакуации раненых.У Сергея остались бабушка и братья.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»