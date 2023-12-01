В Бурятии главу сельского поселения оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Прокуратура Курумканского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности администрации муниципального образования сельского поселения «Курумкан».Установлено, что работодатель не провел специальную оценку условий труда на рабочих местах. В соответствии со ст. 209 ТК РФ такие мероприятия проводят в целях выявления вредных и опасных факторов при осуществлении должностных обязанностей и анализа - как такие условия влияют на здоровье работников.По постановлению прокурора района главу администрации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах), ему назначен штраф 5 тыс. рублей.По результатам рассмотрения представления прокуратуры об устранении нарушений трудового законодательства, заключен договор на проведение оценки условий труда.