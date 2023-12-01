Общество 01.12.2023 в 09:37

В Бурятии главу сельского поселения оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Работодатель не провел специальную оценку условий труда на рабочих местах
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии главу сельского поселения оштрафовали за нарушения трудового законодательства
Прокуратура Курумканского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности администрации муниципального образования сельского поселения «Курумкан».
Установлено, что работодатель не провел специальную оценку условий труда на рабочих местах. В соответствии со ст. 209 ТК РФ такие мероприятия проводят в целях выявления вредных и опасных факторов при осуществлении должностных обязанностей и анализа - как такие условия влияют на здоровье работников.

По постановлению прокурора района главу администрации привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах), ему назначен штраф 5 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры об устранении нарушений трудового законодательства, заключен договор на проведение оценки условий труда.

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