В Бурятии зарегистрировано 11035 ВИЧ-инфицированных

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Это событие направлено на привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и повышение осведомленности о ней. Участники акции в этот День прикрепляют к одежде петельки из красных ленточек как символ важности проблемы СПИД и поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, разворачиваются мобильные пункты анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ.В рамках этого Дня в Бурятии проводят тематические мероприятия и акции, повышающие уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции. Это – крупномасштабные акции, обучения, лекции, экспресс-тестирования.В Республике Бурятия с 1990 года по 1 ноября 2023г. зарегистрировано 11 035 ВИЧ-инфицированных, показатель распространенности на 100 тыс. нас. – 1123 из них умерло за все годы – 3 456 человек, из них на стадии СПИД – 1 123. Основной путь передачи – половой, он составил 97,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных парентеральным путем (при употреблении наркотиков) составил 2,3%. Всего с 2000 г. родилось 2 142 ребенка, из них инфицировались от матери 100 детей.У жителей Бурятии всегда есть возможность пройти обследование по ВИЧ-инфекции в Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД по улице Цивилёва, 41 или по месту жительства.Справочная: 46-13-51, телефон доверия по профилактике ВИЧ: 46-11-55.Адрес: улица Цивилева, 41.Сайт: aids-buryatia.ruКроме того, сегодня в «People’s Park» с 16:00 до 21:00 можно будет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. После сдачи анализа, вы получите фирменный блокнот.Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:- анонимным и бесплатным,- займет 10-15 минут,- точность предварительного результата с 99% точностью,- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам,- анализ крови возьмут из пальца.На мероприятии вы сможете выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.