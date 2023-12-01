Общество 01.12.2023 в 12:04

В Бурятии зарегистрировано 11035 ВИЧ-инфицированных

Ежегодно 1 декабря в стране отмечается Всемирный день борьбы со СПИД
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии зарегистрировано 11035 ВИЧ-инфицированных
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Это событие направлено на привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и повышение осведомленности о ней. Участники акции в этот День прикрепляют к одежде петельки из красных ленточек как символ важности проблемы СПИД и поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, разворачиваются мобильные пункты анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ.

В рамках этого Дня в Бурятии проводят тематические мероприятия и акции, повышающие уровень информированности населения о ВИЧ-инфекции. Это – крупномасштабные акции, обучения, лекции, экспресс-тестирования.

В Республике Бурятия с 1990 года по 1 ноября 2023г. зарегистрировано 11 035 ВИЧ-инфицированных, показатель распространенности на 100 тыс. нас. – 1123 из них умерло за все годы – 3 456 человек, из них на стадии СПИД – 1 123. Основной путь передачи – половой, он составил 97,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных парентеральным путем (при употреблении наркотиков) составил 2,3%. Всего с 2000 г. родилось 2 142 ребенка, из них инфицировались от матери 100 детей.

У жителей Бурятии всегда есть возможность пройти обследование по ВИЧ-инфекции в Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД по улице Цивилёва, 41 или по месту жительства.

Справочная: 46-13-51, телефон доверия по профилактике ВИЧ: 46-11-55.
Адрес: улица Цивилева, 41.
Сайт: aids-buryatia.ru

Кроме того, сегодня в «People’s Park» с 16:00 до 21:00 можно будет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. После сдачи анализа, вы получите фирменный блокнот. 

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет: 

- анонимным и бесплатным, 
- займет 10-15 минут, 
- точность предварительного результата с 99% точностью,
- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам, 
- анализ крови возьмут из пальца. 

На мероприятии вы сможете выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра. 

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