В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму

В Бурятии житель города Гусиноозёрск взыскал с министерства финансов России, в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование с декабря 2020-го по май 2023 года, 300 тысяч рублей.

Ранее органы обвинили мужчину в неуставных отношениях и в угрозе убийством. Ему грозило лишение свободы до 3 лет по вменяемым ему составам УК РФ.

Из-за этого обвиняемый житель Гусиноозёрска расторг трудовой контракт и не поступил в высшее учебное заведение. Параллельно находился в состоянии стресса. На фоне переживаний состояние его здоровья ухудшилось.

Однако недавно мужчина был оправдан в виду отсутствия состава преступления. Обвинительный приговор и все последующие судебные решения были отменены кассационным определением Верховного суда Российской Федерации.

Заявитель оценил свои страдания в 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования гражданина, но частично. По итогу житель Гусиноозёрска взыскал с министерства финансов России 300 тысяч рублей.

Фото: Номер один

