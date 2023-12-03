В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму
В Бурятии житель города Гусиноозёрск взыскал с министерства финансов России, в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование с декабря 2020-го по май 2023 года, 300 тысяч рублей.
Ранее органы обвинили мужчину в неуставных отношениях и в угрозе убийством. Ему грозило лишение свободы до 3 лет по вменяемым ему составам УК РФ.
Из-за этого обвиняемый житель Гусиноозёрска расторг трудовой контракт и не поступил в высшее учебное заведение. Параллельно находился в состоянии стресса. На фоне переживаний состояние его здоровья ухудшилось.
Однако недавно мужчина был оправдан в виду отсутствия состава преступления. Обвинительный приговор и все последующие судебные решения были отменены кассационным определением Верховного суда Российской Федерации.
Заявитель оценил свои страдания в 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования гражданина, но частично. По итогу житель Гусиноозёрска взыскал с министерства финансов России 300 тысяч рублей.