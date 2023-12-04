Общество 04.12.2023 в 11:00
В Улан-Удэ предупредили об отключении электроэнергии на семи улицах
Те горожане, которые подключены к электрокотлам, будут вынуждены замерзать до 15 часов
Текст: Ольга Лазарева
В Железнодорожном районе сообщают об отключении электроэнергии по следующим адресам: ул. Кошевого, Шевцовой, Тюленина, Смирного, Громовой, Земнухова, Парижской Коммуны.
Ориентировочное время включения - 15:00.
О причинах отключения света не сообщается.
Тем временем, те жители частного сектора, у которых дома стоит электрокотел, возмущены:
- У меня электрокотел, других источников тепла нет, и что делать? – спрашивают горожане.
Ориентировочное время включения - 15:00.
О причинах отключения света не сообщается.
Тем временем, те жители частного сектора, у которых дома стоит электрокотел, возмущены:
- У меня электрокотел, других источников тепла нет, и что делать? – спрашивают горожане.
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