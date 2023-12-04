В Улан-Удэ предупредили об отключении электроэнергии на семи улицах

В Железнодорожном районе сообщают об отключении электроэнергии по следующим адресам: ул. Кошевого, Шевцовой, Тюленина, Смирного, Громовой, Земнухова, Парижской Коммуны.Ориентировочное время включения - 15:00.О причинах отключения света не сообщается.Тем временем, те жители частного сектора, у которых дома стоит электрокотел, возмущены:- У меня электрокотел, других источников тепла нет, и что делать? – спрашивают горожане.