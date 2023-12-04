Общество 04.12.2023 в 15:44

Коммунальщики Улан-Удэ борются с гололедом

Водители пескоразбрасывающих машин за день делают 10-15 рейсов
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Текст: Андрей Константинов
Коммунальщики Улан-Удэ борются с гололедом
За минувшие выходные на подсыпку дорог в Улан-Удэ использовали 784 тонны песчано-гравийной смеси. Техника подсыпала не только центральные дороги, но и отдаленные улицы, сообщили в Комбинате по благоустройству.

В круглосуточном режиме пескоразбрасыватели по несколько раз подсыпают скользкие участки на городских дорогах, поскольку песок с них «растаскивается». Так, только за сегодняшнее утро дороги на улицах Смолина и Ербанова подсыпали три раза. Кроме этого, подсыпка произведена еще на более 70 участках в трех районах города.

- Накануне в городе прошел небольшой снег. Из-за теплой погоды на некоторых участках он преобразовался в ледяную корочку. С ней бороться гораздо сложнее, поскольку мы не используем реагенты, которые «плавят» снег, - объяснил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.

В Улан-Удэ дороги подсыпают только песком, чтобы не загрязнять экологию и озеро Байкал. Песок не «плавит» снег, а делает скользкую поверхность более шероховатой, увеличивая сцепление с ней. Однако он долго не держится на дорогах. Поэтому на некоторых участках все же образуются снежные накаты, которые приходится снимать тяжелой техникой, отмечают в мэрии.

Каждая пескоразбрасывающая машина имеет объем пескоприемника от трех до семи кубометров. Одна машина способна подсыпать несколько участков, после чего ей нужно вернуться на базу за новой партией песка. В среднем за смену водители совершают 10-15 таких циклов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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