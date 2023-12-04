Общество 04.12.2023 в 16:55
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
Жители Бурятии могут получить актуальную информацию о социальных гарантиях и государственной поддержке
Текст: Ольга Лазарева
Жители Бурятии, включая военнослужащих и их близких, могут получить актуальную информацию о социальных гарантиях и государственной поддержке.
Чат-бот поможет найти следующую информацию:
- Оформлении удостоверения ветерана боевых действий
- О социальных выплатах при получении ранения
- О получении направления для квалифицированной медицинской и психологической поддержки
- О необходимых документах для получения мер поддержки
Переходите по ссылке https://t.me/Veteran_03bot и задавайте свои вопросы специалистам. Чат-бот готов помочь и поддержать вас, - сообщают в Минсоцзащиты Бурятии.
Чат-бот поможет найти следующую информацию:
- Оформлении удостоверения ветерана боевых действий
- О социальных выплатах при получении ранения
- О получении направления для квалифицированной медицинской и психологической поддержки
- О необходимых документах для получения мер поддержки
Переходите по ссылке https://t.me/Veteran_03bot и задавайте свои вопросы специалистам. Чат-бот готов помочь и поддержать вас, - сообщают в Минсоцзащиты Бурятии.
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