В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-2 в Улан-Удэ, создали копию монеты номиналом 3 рубля к 100-летию образования Бурятии.Как сообщили в УФСИН России по РБ, двухметровую монету на сцене-пьедестале разместили в семейском комплексе Этнографического музея народов Забайкалья. На ней изображены герб Бурятии, конный всадник в бурятском национальном костюме, парящий орел, берега озера Байкал, а также здания русского драмтеатра, театра оперы и балета и Иволгинского дацана. По окружности монеты изображен бурятский орнамент и надпись: «Республика Бурятия», внизу в две строки - рельефная надпись: «100 лет», обрамленная элементами орнамента.Как отметили в УФСИНе, монета изготовлена осужденными из лиственницы и состоит из двух щитов, соединённых воедино.Фото: УФСИН России по РБ