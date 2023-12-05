Общество 05.12.2023 в 14:40

В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету

Её установили в Этнографическом музее
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету
Осужденные, отбывающие наказание в ИК-2 в Улан-Удэ, создали копию монеты номиналом 3 рубля к 100-летию образования Бурятии.

Как сообщили в УФСИН России по РБ, двухметровую монету на сцене-пьедестале разместили в семейском комплексе Этнографического музея народов Забайкалья. На ней изображены герб Бурятии, конный всадник в бурятском национальном костюме, парящий орел, берега озера Байкал, а также здания русского драмтеатра, театра оперы и балета и Иволгинского дацана. По окружности монеты изображен бурятский орнамент и надпись: «Республика Бурятия», внизу в две строки - рельефная надпись: «100 лет», обрамленная элементами орнамента.

Как отметили в УФСИНе, монета изготовлена осужденными из лиственницы и состоит из двух щитов, соединённых воедино.

Фото: УФСИН России по РБ
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