Глава Бурятии: «Вы делаете мир добрее!»

Пешком вокруг Байкала







30 ноября в Республиканском бизнес-инкубаторе состоялись ярмарка-презентация социально-ориентированных некоммерческих организаций Бурятии «Люблю свою республику» и стратегическая сессия «Люблю свою республику – новые идеи. Твори, мечтай, создавай!».Так, событие посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он прошел по всем рядам ярмарки, поговорил с представителями НКО, ТОСов, а также других добровольческих структур. Открытие началось с видеообращения президента РФ Владимира Путина. Как отметил руководитель страны, некоммерческие организации часто оказываются более эффективными, так как в них люди работают прежде всего по зову сердца, а не за деньги.- Такая мотивация на помощь людям и достижение результатов в чувствительных социальных сферах чрезвычайно важны для конечного результата!» - отметил президент РФ.В свою очередь, Алексей Цыденов присоединился к словам Владимира Путина, а также отметил, что в регионе свыше 1,5 тысячи таких организаций.- Я искренне благодарен всем нашим некоммерческим организациям, которые здесь присутствуют, а также всем, кого сегодня нет, но они работают в нашей республике. Хочу низко всем поклониться, потому что вы делаете мир добрее, светлее и лучше. Наша земля, Республика Бурятия, отличается неравнодушными, активными людьми! - отметил глава Бурятии.Алексей Цыденов сообщил, что республика уже третий год подряд входит в число лидеров ДФО по поддержке такого движения. Наши некоммерческие организации выиграли 173 гранта по Фонду президентских грантов.- 274 млн рублей получено за счет средств президентского фонда. На следующий год от нашей республики ушло 75 заявок. Мы решили сделать так: часто по нашим заявкам не хватает всего пары баллов. Когда чуть-чуть не хватило – обидно. И сейчас мы при нашем центре ТОС специально выделили бюджетные ставки, наняли специалистов, которые помогут эти гранты писать, - отметил глава региона.Суть поддержки – помощь в оформлении необходимой документации для правильного составления заявки на грант. Такая возможность появится с 2024 года. Помимо Фонда президентских грантов, у добровольческих структур есть возможность подать заявки на Фонд культурных инициатив, в рамках грантов, разыгрываемых Росмолодежью или администрацией главы Бурятии и правительства республики, а также многих других организаций.Среди организаций в стратегической сессии приняли участие представители национально-культурных центров, патриотических движений, социальных структур, участники молодежных организаций и многие другие.К примеру, Бурятское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на добровольной основе занимается разноплановой деятельностью – от сбора гуманитарной помощи военным на СВО до установления памятников в честь ветеранов Второй мировой войны. Сообщество не раз становилось победителем региональных конкурсов среди НКО. Глава братства Жамбал-Жамсо Жанаев совместно с ветеранами боевых действий ведет слаженную, системную работу по патриотическому воспитанию молодежи, оказанию поддержки участникам СВО. Он рассказал о самых выдающихся участниках движения, а также поделился подробностями всей деятельности братства.- У нас в «Боевом братстве» есть активист Баир Цырендоржиев, который 40 лет назад поехал искать место захоронения своего деда, участника Великой Отечественной войны. Когда он приехал к нему, оказалось, на могиле деда нет мемориальной доски, никаких указателей. Когда он установил памятную плиту, то узнал, что поблизости были захоронения и других наших погибших земляков. На следующий год решил поставить мемориальные плиты им. Продолжил свою деятельность и таким образом отыскал в списках 3600 погибших военных из Республики Бурятия. Он решил дальше восстанавливать память о наших земляках. Все 40 лет занимался этой деятельностью, вступил в наше «Боевое братство», теперь мы его всячески поддерживаем, - рассказал Жамбал-Жамсо Жанаев.Другой представитель «Боевого братства» Очир Цыбиков занимается поиском бурятских участников корейской войны 1950-1953 гг. С учетом, что об этой войне в свое время данные были засекречены, поиск ведется в весьма сложных условиях, порой даже близкие родственники ветеранов этого военного столкновения не обладают никакой информацией.- У нас в Бурятии есть четыре живых героя-участника этой корейской войны. Самому младшему 90 лет, самому старшему 95 лет. Мы вручали им ордена, медали, поздравляем их на праздники, оказываем финансовую поддержку. Кроме того, сейчас по линии спецоперации у нас много мероприятий: адресная помощь нашим воинам, сбор гуманитарной помощи: от формирования посылки, адресного отправления и вручения – это все наша работа, - отметил он.Мероприятие также посетили представители ассоциации по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа-Бурятия». Ее руководитель Андрей Сукнев вместе со своей командой занимается разработкой экологических проектов. В 2018 году проект «Строительство троп руками добровольцев» вошел в топ-100 лучших проектов России.- Если у нас появятся большие протяженные тропы с национальным статусом, это как раз будет способствовать сохранению природы, воспитанию молодежи, будет людей влюблять в природу без вреда для нее. Все человечество объединяет одно качество – мы не летаем, а ходим. И нам нужны тропы. Для того, чтобы мы могли попадать в красивые места, нам нужна система троп. Спроектировать, построить и содержать – вот такая целая индустрия тропостроения, – отметил Андрей Сукнев.Интересен тот факт, что если вокруг Байкала появится такая тропа, она создаст более 10 тысяч рабочих мест для самозанятых и предпринимателей. Это же поможет избежать случаев, когда туристы посещают дикие места и могут заблудиться в лесу, наткнуться на диких зверей и многое другое.- Когда у троп появится статус, тогда появится долгосрочный и системный подход. Не так давно мы ходили в школы, разговаривали с директорами и предложили обучать учителей, как проводить безопасный поход со школьниками. Тропы, в свою очередь – гарантия безопасности. Я также мечтаю построить велопешеходную дорожку от Улан-Удэ до Иркутска, - поделился он.В рамках мероприятия также прошло награждение победителей конкурса «Лучшие социально ориентированные некоммерческие организации Республики Бурятия». Победители определились в 12 номинациях. Ими стали победители региональных конкурсов и конкурса Фонда президентских грантов, организации, успешно реализовавшие социальные проекты в Бурятии.Победители:- РОФ инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» - номинация «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»;- РОО «Женщины Бурятии» - номинация «Защита семьи, детства, материнства и отцовства, поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;- Благотворительный фонд «Газета «Судьба» - номинация «Сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание граждан»;- РОО «Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» - номинация «Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;- РОО «Бурятская ассоциация жертв политических репрессий» - номинация «Сохранение и увековечение памяти жертв политических репрессий, патриотическое воспитание молодежи»;- БРО ВООВ «Боевое братство» - номинация «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан»;- РОО «Центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история» - номинация «Сохранение исторической памяти, развитие историко-культурного наследия народов России и Бурятии»;- Ассоциация по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа - Бурятия» - номинация «Развитие туристических услуг, сохранение природных и историко-культурных ресурсов туризма»;- РОО инвалидов Центр деятельности «Отрадный сад» - номинация «Социальная поддержка, адаптация граждан с ограниченными умственными возможностями здоровья»;- РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» - номинация «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов»;- БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» - номинация «Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну, поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерства и добровольчества»;- Региональное общественное движение «Сохранение культурного наследия» - номинация «Сохранение исторической памяти, культурного наследия, сохранение территорий, имеющих историческое, культурное наследие».12 победителей конкурса за последние три года суммарно реализовали 14 проектов при поддержке Фонда президентских грантов и 24 проекта при поддержке администрации главы и правительства Бурятии. Отметим, призовой фонд ярмарки-презентации составил 600 тысяч рублей.Фото: «Номер один»