Решить демографическую проблему

29 ноября в образовательном центре «Асториум» прошла стратегическая сессия «Нас много – мы страна». Основной задачей мероприятия стал поиск идей по сохранению и приумножению многонационального народа Бурятии. Мероприятие прошло при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и правительства республики.22 ноября президент России объявил грядущий 2024-й Годом семьи. Владимир Путин отметил, что семья - это основа основ, поэтому вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей находятся в числе ключевых стратегических приоритетов.В Бурятии, как и в других регионах нашей страны, работают различные меры поддержки семей с детьми, однако рождаемость снижается.- Цель сессии – это народное сбережение нашей страны. Ведь нет страны без людей. Если мы хотим сохраниться, нас должно быть много. Сейчас действует много мер поддержки: материнский капитал, детские выплаты и другие. Строятся детские сады, школы, создаются все условия, но в первую очередь важно решение самих людей. Сегодня мы ощущаем последствия кризиса 90-х годов, когда женщины меньше рожали. Если в 2012-2013 гг. женщин детородного возраста в Бурятии было 162 тысячи, то сегодня всего 130 тысяч. Демографическая яма наблюдается по всей стране. И если низкая рождаемость продолжится, то через 25 лет она усугубится, в итоге такие демографические волны могут привести к пропасти, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава уверен, рождение детей не нужно откладывать на потом, рожать нужно в молодом возрасте, когда человек полон сил, энергии и здоровья. Алексей Цыденов рассказал о своем опыте родительства – первый ребенок у главы появился еще в студенчестве.- Я тоже боялся, но спасибо моей жене, и сейчас у нас четверо детей. Не материальные вещи являются определяющими, а внутренний настрой. Нужно, чтобы молодежь первого ребенка рожала раньше. А для того, чтобы женщина решилась на роды, она должна быть уверена в своем мужчине, - сказал Алексей Цыденов.Сейчас Бурятия по уровню рождаемости занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе и 11-е место по России. Вместе с тем с 2018 года рождаемость в республике неуклонно снижается. Так, за десять месяцев 2023 года зарегистрировано на 1056 меньше рождений, чем в прошлом году.Настораживает и увеличение возраста женщин, рожающих первого ребенка. Сейчас на первенца прекрасная половина Бурятии решается в среднем в 29 лет, тогда как ранее первый малыш рождался в возрасте 21-22 лет. Примерно 10% молодежи выбирают бездетный образ жизни.- Проведя социальные опросы населения, мы увидели, что не только социально-экономические условия сегодня решают задачи повышения рождаемости, уменьшения миграции, поддержки наших многодетных семей. Во главу мы ставим сохранение традиционных ценностей, воспитание у молодежи любви к родной земле, - подчеркнула зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова.Участие в стратегической сессии в Улан-Удэ приняли и активисты из других регионов. Своим опытом поделились приглашенные спикеры: член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей», член совета Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию, эксперт ОНФ, член «Опоры России» из Челябинска Оксана Кирюшина и региональный сервисный уполномоченный Калужской области Светлана Аникеева.Светлана Аникеева рассказала об успешном проекте, который уже заработал в Калужской области – пока в ограниченном формате, но вскоре он масштабируется и на другие учреждения здравоохранения.- Наши исследования показали, что семьи задумываются о ребенке. Но в ходе исследований замечено, что мужчины неохотно идут к урологу, обращаются к нему только в крайнем случае. Тогда мы решили открыть кабинет мужского здоровья. Таким образом, мужчина, имея полис, прикрепленный к Калужской области, а не к больнице, может записаться через колл-центр в этот кабинет, минуя терапевта. Там он может пройти первичное обследование и, если все хорошо, во второй раз к нам не приходит. Тем самым мы уменьшили количество походов к врачу, упростили процедуру записи. Важно, что в очереди нет женщин, поскольку это кабинет исключительно мужского здоровья, - пояснила региональный сервисный уполномоченный Калужской области Светлана Аникеева.Интересен опыт и Челябинской области, где для поддержки материнства, отцовства и детства проводится целый ряд различных мероприятий. Оксана Кирюшина рассказала о том, что в Челябинской области проводятся семинары для молодых родителей, Неделя поддержки материнства, различные конкурсы для матерей, Уральский беременный форум, лучшим семьям вручается общественная семейная награда «Зерна», проводится фестиваль «Батя на Урале» и «Семейный велопарад», работает семейный лофт для встреч многодетных семей. Еще один интересный проект - «Грудное вскармливание – основа жизни», обучающий мам в роддомах правильному грудному вскармливанию.На стратегической сессии участники распределились по пяти дискуссионным панелям: «Идеи молодежи», «Идеи молодых семей», «Крупные предприятия для семей», «Генерация культурных идей», «Формирование здорового образа жизни, вопросы репродуктивного и общего здоровья». Далее участники определились по направлениям: повышение рождаемости в двух треках – принятие семьей решения о рождении первого ребенка и в другом случае, когда речь идет о рождении второго, третьего или пятого ребенка. Третий трек – привлечение специалистов в республику, четвертый – удержание молодых специалистов в Бурятии или их возвращение после обучения в других регионах и завершающий, пятый трек – активное долголетие.Участники трека «Принятие решения о рождении первого ребенка» в ходе исследования рассмотрели две модели: 1) одинокого человека, желающего создать семью, но не имеющего партнера, 2) семью, мечтающую о ребенке, но не имеющую ресурсов, чтобы обеспечить детей.Для решения проблемы первой модели участники предложили проводить в Бурятии фестиваль «Зов жизни». В рамках фестиваля предлагается проводить мастер-классы по общению, тренинги по сплочению семьи, консультации врачей для молодых семей по планированию первого ребенка.Вторая идея команды – проект «В гостях у бабушки», который предполагает создание на базе предприятий детской комнаты для молодых мам. Для присмотра за детьми привлекаются волонтеры серебряного возраста, а также студенты, обучающиеся по педагогическим направлениям. Подразумевается, что в течение дня мама может в перерывах заниматься со своим ребенком. Комнату можно создать на благотворительной основе самой организации, а также с привлечением волонтеров.Третья идея - «Клуб настоящих мужчин», который поможет сильной половине решиться на создание семьи. Мужчинам обещают рассказать, как распределять бюджет, о мерах соцподдержки и пр.Команда, занимавшаяся поиском идей для повышения рождаемости для пар, имеющих одного ребенка, предложила ряд решений. Одно из них – создание семейного МФЦ с детской комнатой. Принцип работы семейного МФЦ предполагается такой же, как и у обычного, но с расширенными услугами – к примеру, юристов и психологов, а также с комнатой для детей, где сотрудники присмотрят за малышами, пока мама решает свои вопросы.- Хотелось бы получать компенсацию за детсады и ясли независимо от дохода родителей. Сейчас, чтобы получать компенсацию, cpeднeдyшeвoй дoxoд семьи нe должен пpeвышaть1,5-кратнyю вeличинy пpoжитoчнoгo минимyмa. Мы просим увеличить порог до двукратной величины прожиточного минимума, - высказала идею многодетная мама Марина Быкова.Также среди предложений от многодетных родителей прозвучали: оплата кружков и секций для детей из многодетных семей, выплаты на одежду раз в год, установить третий выходной день в неделю для работающей женщины либо сокращенный рабочий день для многодетных мам.Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина презентовала проект по удержанию молодых кадров в республике.- Говоря о креативном подходе, мы прислушались к нашему подрастающему поколению о нехватке способов получения информации о работодателях и вузах. Дети были удивлены, что в нашем БГУ факультет физической культуры и спорта является лучшим на Дальнем Востоке. Мы предлагаем интерактивные формы подачи информации. Будет очень здорово, если рассмотрим возможность ввести в республике общественную премию или награду для молодых специалистов, которые приняли решение остаться в Бурятии. Назовем эту награду, например, «За верность Бурятии», - предложила Ганькина.На площадке «Активное долголетие» участники предложили ряд идей по продлению активного образа жизни пожилых людей.- Наша площадка «Активное долголетие» - одно из направлений в вопросе демографии. Чем дольше человек живет, тем больше у нас население, тем комфортнее людям. Почему люди не встают на активную жизненную позицию, почему они сидят дома? Потому что они не имеют достаточной информации о том, где могут себя применить. Нет единой базы, чтобы каждый человек знал, куда он может зайти и посмотреть, чем ему заняться. Должна быть база для разных возрастов, и человек должен сам выбирать какую-то активность. Также мы считаем, что для пожилых людей необходимо устраивать ярмарки и фестивали. Третье - ввести субсидирование кружков, аналог Пушкинской карты для пенсионеров, - предложила команда.Все идеи, которых предложено немало, правительство Бурятии взяло на заметку для дальнейшей реализации.Фото: пресс-служба правительства Бурятии