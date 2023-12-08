Общество 08.12.2023 в 12:54

Глава Бурятии отправил послание потомкам

В Улан-Удэ заложен первый камень в строительство нового здания театра «Байкал»
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии отправил послание потомкам
В Улан-Удэ прошла торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового здания театра «Байкал». В ней принял участие глава республики, который оставил на месте строительства капсулу времени с посланием к потомкам.

«Меньше чем за год проведена колоссальная работа! Владимир Владимирович Путин в рабочей поездке к нам в Бурятию утвердил мастер-план, в рамках которого будет строиться и здание для нашего прославленного театра «Байкал». Затем к нам приехал премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, подписал распоряжение правительства РФ и все мероприятия мастер-плана были утверждены. И сегодня мы уже стартуем непосредственно со строительными работами. Театр впишется в ансамбль комплексной застройки центра города и будет радовать нас всех не только своими красочными мероприятиями, но и станет украшением нового облика столицы Бурятии. Большое событие! Театру быть!», - написал Алексей Цыденов в соцсетях.


Напомним, 31 октября правительство Бурятии и Управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве нового здания для театра «Байкал». Общая площадь основного здания составит почти 19 тысяч кв. метров. В настоящий момент эскизный проект объекта предусматривает наличие следующих помещений: театрально-концертный зал на 1000 мест с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и технологическим оборудованием; «малый зал» с трансформируемыми креслами площадью 324 кв. метра; четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, хоровой репетиционный зал, вокальные классы и кабинеты, студию звукозаписи, видеозаписи, фотостудию и другие помещения.


Также запланирована культурно-досуговая часть в виде школы танца и музыки, помещений творческого досуга. Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания будет благоустроена: появятся необходимые подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянка будут обеспечены всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

По словам генерального директора УК «Инфратех Концессии» Андрея Кузнецова компания-концессионер планирует проинвестировать в строительство театрально-культурного центра более 4,7 млрд. рублей, из которых из федерального бюджета в виде капитального гранта будет выделено 1,7 млрд. рублей, остальные средства предоставят банки-партнеры и сам концессионер.

Ввод в эксплуатацию театрально-культурного центра «Байкал» планируется в I квартале 2026 года.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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