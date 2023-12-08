В Улан-Удэ свыше 120 тысяч человек воспользовались пересадочным тарифом

За 10 месяцев 2023 года в Улан-Удэ свыше 120 тысяч пассажиров воспользовались пересадочным тарифом в общественном транспорте. С января по октябрь этого года в автобусах МУП «Городские маршруты» и трамваях ежемесячно растет количество пассажиров, пользующихся пересадочным тарифом. Услуга предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта (трамвай и автобус) по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55.- Если в сентябре этого года горожане провели 17884 транзакций или пересадок, то в октябре эта цифра составила 21285, то есть более 21 тысячи человек воспользовались пересадочным тарифом. Ежемесячно наблюдается ощутимая динамика роста, - сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.Как отметили в мэрии, с октября 2023 года время пересадочного тарифа, позволяющего совершить две поездки на муниципальном транспорте по цене одного билета, увеличилось до 90 минут. Ранее горожанам на пересадку из муниципального автобуса в трамвай или наоборот давался всего один час.Сейчас к пересадочному тарифу подключено 10 муниципальных автобусных маршрутов - № 1, 10, 46А, 92, 3К, 19А, 27К, 33А, 95А, 26 и все трамвайные маршруты. Путем комбинирования поездок на трамвае в центральной части города и автобусе из отдаленного микрорайона можно значительно снизить время поездки пассажира, увеличить ее дальность, исключить дублирование маршрутов и снизить загруженность магистральных улиц.Напомним, что система пересадочного тарифа в столице Бурятии реализуется с конца 2021 года. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, при пересадке должна использоваться одна и та же банковская карта.Фото: мэрия Улан-Удэ