Поезд Деда Мороза путешествует по БАМу. Состав новогоднего кудесника сделал остановки на станциях Коршуниха-Ангарская и Северобайкальск. Чтобы увидеть волшебника и его помощников на железнодорожные вокзалы пришли около двух тысяч БАМовцев.- Взрослые и детвора были несказанно рады долгожданному гостю и его команде, встречи прошли в праздничной обстановке, с песнями, конкурсами и призами, сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспортеПравоохранители напомнили участникам празднества правила безопасного поведения на объектах железнодорожного комплекса и вручили тематические памятки. Для детей провели экскурсию по вагонам передвижной резиденции, показали вагон “Сказочная деревня” для проведения игр и квестов, кукольный театр, сувенирную лавку и приёмную Деда Мороза.Сотрудники транспортной полиции обеспечили правопорядок во время стоянок поезда Деда Мороза на станциях Байкало-Амурской магистрали.Попрощавшись с благодарными зрителями, пассажиры новогоднего поезда продолжили свой путь по просторам Сибири.