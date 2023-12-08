На прямой эфир с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поступило более 1000 вопросов

В общей сложности на прямой эфир поступило более 1000 вопросов. В основном вопросы касались электроснабжения, транспорта, бездомных собак. В первую очередь Алексей Цыденов внес ясность в вопрос строительства мультиколонии."У нас сегодня в центре города СИЗО находится, в самом центре. Никаких проблем с соседством с жилыми домами, школами нет. Эти СИЗО и колонии итак подлежат ремонту, их в любом случае надо ремонтировать. Чем ремонтировать старое - лучше сделать новое.Мы делаем современный объект с рабочими местами, там люди будут работать. Любой крупный объект тянет за собой инфраструктуру: это и электроэнергия, и тепло, и вода, и дороги. Потому что крупный объект является стимулирующим для развития инфраструктуры.По итогам слушаний со Стеклозавода колония ушла. Люди будут жалеть, что упустили. Выбрано место возле ТЭЦ-2. Объект будет не приближен к жилью или к социальным объектам. В любом случае стоит отдельно и ни с кем не контактирует. Он размещен отдельно. И новых сидельцев не появляется. Будут все те же самые, что и были. Все будет также, только более цивилизованно", - отметил глава.