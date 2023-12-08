Общество 08.12.2023 в 18:23
Главу Бурятии спросили о больших ценах на жилье и про квартиры для сирот
Также жители затронули вопрос строительства нового автовокзала
Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ спросили главу республики о том, почему строительство нового автовокзала не вошло в мастер-план.
- Это логичный вопрос, правильный вопрос по автовокзалу, - отметил Алексей Цыденов.
Эту тему взяли на карандаш по просьбе главы республики.
Также жители задали вопрос по поводу обеспечения сирот жильем.
- Мы приняли собственный закон, по которому очереди разделили. Первая – сироты, участники СВО, есть отдельная очередь для тех, кому ранее было предоставлено некачественное жилье и те, кто в рамках общей очереди. Есть распоряжение РФ о том, чтобы до 2030 года ликвидировать в стране очередь для сирот. Надеемся, что федеральная программа будет. Мы свои подсчеты отдали. Пока конкретных денег, решений нет, но такая работа ведется на федеральном уровне.
Улан-удэнцы поинтересовались: «Почему в Улан-Удэ такое дорогое жилье? В соседнем Иркутске цены и то доступнее».
- Не знаю, какая цена в Иркутске. У нас самое дешевое на Дальнем Востоке жилье. Плюс есть дальневосточная ипотека 2 процента. Понятно, что жилье не дешевое как таковое, но у других оно еще дороже, - ответил Алексей Цыденов.
- Это логичный вопрос, правильный вопрос по автовокзалу, - отметил Алексей Цыденов.
Эту тему взяли на карандаш по просьбе главы республики.
Также жители задали вопрос по поводу обеспечения сирот жильем.
- Мы приняли собственный закон, по которому очереди разделили. Первая – сироты, участники СВО, есть отдельная очередь для тех, кому ранее было предоставлено некачественное жилье и те, кто в рамках общей очереди. Есть распоряжение РФ о том, чтобы до 2030 года ликвидировать в стране очередь для сирот. Надеемся, что федеральная программа будет. Мы свои подсчеты отдали. Пока конкретных денег, решений нет, но такая работа ведется на федеральном уровне.
Улан-удэнцы поинтересовались: «Почему в Улан-Удэ такое дорогое жилье? В соседнем Иркутске цены и то доступнее».
- Не знаю, какая цена в Иркутске. У нас самое дешевое на Дальнем Востоке жилье. Плюс есть дальневосточная ипотека 2 процента. Понятно, что жилье не дешевое как таковое, но у других оно еще дороже, - ответил Алексей Цыденов.
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