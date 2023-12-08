Общество 08.12.2023 в 19:20
В Бурятии появился новый Герой России
Им стал военнослужащий из 11 отдельной штурмовой десантной бригады
Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий из 11 отдельной штурмовой десантной бригады Бурятии Дашибал Мункожаргалов получил "Золотую звезду" Героя России из рук президента России Владимира Путина.
Боец спецоперации Дашибал родом из села Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края, но служит в Бурятии.
- Земляки! У нас новый Герой России! Поздравляем Дашибала! Гордимся! – написал в своих соцсетях Алексей Цыденов.
Боец спецоперации Дашибал родом из села Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края, но служит в Бурятии.
- Земляки! У нас новый Герой России! Поздравляем Дашибала! Гордимся! – написал в своих соцсетях Алексей Цыденов.
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