В Бурятии появился новый Герой России

Военнослужащий из 11 отдельной штурмовой десантной бригады Бурятии Дашибал Мункожаргалов получил "Золотую звезду" Героя России из рук президента России Владимира Путина.Боец спецоперации Дашибал родом из села Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края, но служит в Бурятии.- Земляки! У нас новый Герой России! Поздравляем Дашибала! Гордимся! – написал в своих соцсетях Алексей Цыденов.