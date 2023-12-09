Глава Бурятии пообщался с жителями республики

8 декабря Глава Бурятии Алексей Цыденов провел прямой эфир в своих социальных сетях и ответил на вопросы жителей республики.В первую очередь Алексей Цыденов ответил на вопросы горожан о строительстве нового СИЗО и колонии в Улан-Удэ.Глава Бурятии подчеркнул, что эти два объекта службы исполнения наказаний уже долгое время находятся в черте города и никаких неудобств горожанам ни разу не приносили. От строительства нового объекта ожидается положительный эффект не только о того, что улучшатся условия содержания и работы сотрудников УФСН. Как отметил Алексей Цыденов, строительство любого объекта сопровождает улучшение прилегающей инфраструктуры, развитие района.- Первое – у нас сегодня в центре города СИЗО. Все знаете, где оно находится, в самом центре города. И каких-то проблем у рядом стоящих домов, даже школы – нет. Второе - у нас в городе восьмая колония расположена тоже прямо в городе. Сама колония каких-то проблем не создает. Эти и СИЗО, и колония подлежат ремонту. Все их в любом случае надо ремонтировать, потому что они уже в аварийном состоянии. Вкладывать деньги и ремонтировать старые нецелесообразно. Лучше сделать новые. Подчеркну, у нас новых сидельцев от этого не появляется, у нас все то же самое, что и было, в том же количестве. Просто мы делаем, во-первых, современный объект, во-вторых, там же рабочие места, там сами люди будут работать.В любом случае, любой крупный объект сам по себе является объектом, который тянет за собой инфраструктуру. Это и электроэнергия, тепло, вода, дороги и так далее. Потому что крупный объект является стимулирующим для развития инфраструктуры. По итогам слушаний на Стеклозаводе, колония «ушла». И когда люди осознают, что на самом деле они упустили, будут сожалеть. Решение уже состоялось, - сказал Глава Бурятии.Жители озвучили проблему заготовки дров в населенных пунктах, находящихся в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ). Им приходится покупать дрова за пределами ЦЭЗа, что при перевозке сказывается на итоговой стоимости.На данный момент в соответствии с федеральным законодательством заготовка дров в лесах, относящихся к ЦЭЗу запрещена, сейчас этот вопрос решается на законодательном уровне в Госдуме. А пока правительство Бурятии поможет местным жителям, социально уязвимым гражданам, в закупке дров за счет частичного субсидирования.- У нас запрещена рубка дров в Центральной экологической зоне. Дрова запретили рубить, потому что все леса отнесли, независимо от их качества и состояния, к особо защитным участкам леса. Это не наше решение. Мы сейчас на законодательном уровне работаем с тем, чтобы как-то актуализировать законодательство. Но по факту в ЦЭЗе даже дрова люди получить не могут. Поэтому мы буквально на следующей неделе примем постановление, которое будет предусматривать возможность субсидирования закупки дров для от дельных категорий граждан: для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов первой и второй группы. Субсидия будет от тысячи до двух тысяч рулей за куб в зависимости от дальности перевозки до населенного пункта проживания. В целом дрова есть, мы провели мониторинг. На следующей неделе мы такое решение нормативно оформим, - ответил Алексей Цыденов.Еще одна актуальная проблема для жителей республики была озвучена на прямом эфире. Речь идет о постоянных перебоях и отключении электричества.Глава Бурятии сообщил, что строительные работы начнутся по поручению Президента России Владимира Путина с 2024 года в рамках национального проекта "Чистый воздух". На сегодняшний день ведутся работы по проектированию.- Действительно, проблема со светом есть. У нас всё больше людей сами переходят на электроотопление или ставят более ёмкое электрооборудование, чем было заявлено перед подключением. Соответственно растёт нагрузка на сеть, отсюда большая часть проблем. Мы сегодня ведём работу по усилению сетей. Уже более 500 млн рублей направлено. Ведется проектирование в рамках национального проекта "Чистый воздух", про который уже говорилось. Непосредственно работы по модернизации электросетей начнутся с 2024 года", - пояснил Алексей Цыденов.На прямом эфире главе Бурятии задали вопросы по поводу региональных выплат: Почему нет региональных выплат погибшим на СВО? В других регионах есть».Алексей Цыденов ответил на этот вопрос так: «Вопрос такой звучал не раз, рассматривали это. Мне кажется, на фоне федеральных выплат наши - все равно незначительные. В случае, не дай бог смерти, 5 млн - президентских, почти 8 млн - по страховке. Более 12 млн суммарно выплачивается всем родственникам.Наши деньги особо погоды не сделают. Мы не экономим деньги. Мы деньги направляем на то, чтобы наши ребята меньше погибали, меньше ранены были. Мы пытаемся им помочь там – на поле боя. Покупаем тепловизоры, квадрокоптеры, - все что им помогает, все самое необходимое на поле боя. Чтобы они могли сберечь себя и меньше погибали. Мы в эту сторону больше деньги направляем. Чтобы меньше было погибших и быстрее была победа.Порядка 2 млрд 800 тыс мы из бюджета направили на поддержку по всем направлениям: и по выплатам, и по закупке материально-технических средства, и всего остального. Сами видите, у нас вся республика в этом плане объединившая. Очень много волонтеров - люди сами что-то делают. Здесь, мне кажется, важнее сохранить жизни тем, кто сейчас воюет».Был и такой вопрос - можно ли расширить перечень услуг, доступных для детей участников СВО. В частности, вход в музеи.- В музеи сделаем неограниченное количество раз для детей участников специальной военной операции, – ответил глава.