Дополнительный поезд связал Иркутск и Северобайкальск

Новый пассажирский поезд №147/348 начал с 10 декабря курсировать по Восточно-Сибирской железной дороге. Он связал два байкальских региона: города Иркутск и Северобайкальск в Бурятии. Поезд будет отправляться по маршруту через день, поочередно с действующим поездом №381/382, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Назначение дополнительного состава обеспечит круглогодичное ежедневное железнодорожное сообщение между Иркутском и Северобайкальском. Назначение связано с вводом на сети РЖД нового графика движения пассажирских и пригородных поездов на 2024 год, который начал действовать с 10 декабря 2023 года.Все основные, востребованные пассажирами маршруты поездов на ВСЖД в нем сохранены. Так, в дальнем сообщении в 2024 году будут задействованы 12 пар поездов формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК».Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».Фото: company.rzd.ru