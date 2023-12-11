Общество 11.12.2023 в 13:53

В Бурятии обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых

Нарушитель вел добычу в водоохранной зоне на береговой линии реки Багдарин
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых

В Баунтовском районе обнаружили незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Нарушитель вел добычу ОПИ без разрешения в водоохранной зоне на береговой линии реки Багдарин с использованием спецтехники.

Бурприроднадзор привлек к ответственности за нарушение: во-первых, статьи 8.13 КоАП РФ - незаконная добыча ОПИ на водных объектах.

По требованиям ФЗ «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным разрешением - лицензией. За неисполнение: штраф на граждан - от 500 до 1 тысячи рублей; на должностных лиц - до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Во-вторых, нарушена также статья 8.42 КоАП РФ - использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности.

По Водному кодексу в границах водоохранных зон запрещается разведка и добыча ОПИ. За нарушение - штраф на граждан - от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч рублей, сообщает Бурприроднадзор.

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