В Улан-Удэ новые автобусы оформили в фирменном городском стиле

Сегодня в МУП «Городские маршруты» идет приемка новых автобусов «ГАЗель Сити». Как сообщили в мэрии, первые 17 из 26 автобусов малого класса прибыли своим ходом на предприятие. Их внешний вид уже оформлен в фирменном стиле и цветовой гамме МУП «Городские маршруты». На них изображены городские достопримечательности, так же, как и на новых «ПАЗах» и «Волгабасах».Вместимость автобусов малого класса составляет до 22 мест. Они низкопольные, поэтому будут удобны и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть сидений откидные, что тоже удобно для размещения колясок.«ГАЗель Сити» выйдут на линию в конце первого квартала 2024 года - после всех регистрационных действий. Автобусы будут использовать на маршрутах по укороченной схеме для увеличения количества рейсов, а также для минимизации дублирования действующих маршрутов и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть. Пока известно, что одним из маршрутов, на которые выйдут новые «ГАЗели», станет укороченный маршрут №25.В настоящее время для работы в МУП «Городские маршруты» требуются более 100 водителей.Фото: мэрия Улан-Удэ