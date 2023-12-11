Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»

Глава Бурятии Алексей Цыденов на планерном совещании сегодня заслушал доклад о ходе отопительного сезона и формировании запасов топлива на объектах ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Он раскритиковал главу Заиграевского района за допущение опасной ситуации и поручил районам держать на особом контроле реальные запасы топлива, сформировав дополнительные аварийные бригады. Муниципалитеты подняли вопрос некачественного угля с Тугнуйского разреза (СУЭК). Минобрнауки поставлена задача ежедневно контролировать температурный режим в школах и детских садах, а минстрою - оперативно субсидировать закупку топлива районами.Врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Евгений Коркин доложил о том, что на 8 декабря на складах энергоснабжающих организаций находится 132 тыс тонн угля, что составляет 88,5% нормативных запасов. И почти 9 тысяч тонн мазута - 130% нормативных запасов по республике.«Я прошу сейчас проверить фактические запасы, потому что цифры не вызывают доверия. У нас уже была такая ситуация с городом Бабушкин, когда писали «30 суток запас», по факту было на три дня, и так далее. С учётом того, что у нас сейчас такие холода, прошу ногами проверить фактическое наличие. Не по справкам районов. Прошу завтра представить с каждого склада фотографию. С учётом таких морозов мы не можем допустить снижения температуры теплоносителя. Нужен объективный контроль, подумайте, как: фото или люди будут объезжать», - поручил Алексей Цыденов министерству строительства и ЖКХ.Евгений Коркин отметил, что нормализировалась ситуация с топливом в Муйском районе, где уже разгружены пришедшие в воскресенье первые 20 вагонов угля. В среду поступит следующая партия, в результате запас топлива будет обеспечен на 25 суток. В городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе сформирован запас на такой же срок – поступило 32 вагона, в среду прибудет вторая партия.В зону критики попал Заиграевский район: по отдельным населенным пунктам запаса топлива осталось менее, чем на две недели. Глава Заиграевского района Виталий Шальков сослался на проблемы с качеством угля и арестом с прошлого года счетов теплоснабжающей кампании.«Вы должны обеспечивать безопасность в ежедневном режиме, а не ждать, когда будет оперативка, и вам зададут вопрос. У вас не только что возникла проблема… Евгений Александрович (Коркин - ред.), разберитесь, что нужно сделать в Заиграевском районе. Главе района - замечание за пассивную позицию и допущение рисковой ситуации», - резюмировал Алексей Цыденов.Главы Тарбагатайского, Иволгинского и Прибайкальского районов пожаловались на поставку некачественного угля Тугнуйским разрезом.«Уголь идёт некачественный. В пятницу лично выезжал на площадку погрузки угля в Саган-Нуре. Во-первых, он очень мелкий. Во-вторых, очень много породы. В-третьих, он обводненный в некоторых случаях. Приезжает на котельную – и котельная не выдаёт заданных параметров. В настоящее время идет перерасход. Мы написали уже СУЭКу, но нас не слышат. Идут отписки, что весь уголь соответствует заявленным характеристикам, которые прописаны у нас в договоре», - заявил глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.Алексей Цыденов поручил заактировать качество угля с участием прокурора района. «Актируйте прямо сегодня, прокуратуру подключайте. Это же угроза безопасности, а не только мошенничество и нецелевая трата бюджетных средств, подключайте официальные механизмы, - поручил глава Бурятии, - За весь некачественный уголь СУЭКу выставляйте сейчас претензию. Если 30% некачественного угля, значит минимум 30% оплаченных денег разрез должен вернуть.Министерству образования Алексей Цыденов поручил ежедневно контролировать температурный режим в школах и детских садах. «У нас дети в холодных классах заниматься не должны. Пока такая температура на улице нужно смотреть, чтобы дети были здоровы. Если в некоторых спортзалах температурный режим не выдерживается, греть спортзалы не надо. Если температура в спортзале ниже нормы - значит отменять уроки. Если в школе угловой класс холодный - перераспределяйте классы, перераспределяйте уроки. Прошу министерству образования обеспечить контроль. Знаю, вы работаете в этом направлении, но с еще большим вниманием. И такие же поручения - по детским садам, - заявил глава региона.Кроме того, глава Бурятии получил минстрою оперативно довести субсидии муниципалитетам на теплоснабжение и закупку топлива, также распорядился сформировать в районах дополнительные аварийные бригады на случай наступления ЧС. Всем главам районов и минстрою поручено сформировать списки резервных бригад.Фото: egov-buryatia.ru