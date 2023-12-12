Алексей Цыденов недоволен работой соцслужб по помощи участникам СВО и их семьям

Глава Бурятии Алексей Цыденов позвонил на телефон «горячей линии» по поддержке участников СВО и членов их семей. Он представился военнослужащим, которому необходима психологическая помощь. Ответ операторов главу не устроил, он отметил, что предоставляемой по телефону информации недостаточно для того, чтобы обратившийся мог решить свой вопрос, сообщили в пресс-службе правительства республики.Заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции глава Бурятии Алексей Цыденов провел в понедельник, 11 декабря. В ходе совещания подведены итоги уходящего года по мерам оказываемым участникам СВО и их семьям.Отметим, что с целью оказания психологической помощи военнослужащим-участникам СВО и членам их семей в государственных медицинских организациях Бурятии открыты 14 кабинетов медико-психологического консультирования. Работает круглосуточный телефон доверия 8-9021-66-83-11 по оказанию экстренной антикризисной помощи.«Уважаемые коллеги, мы говорим про судьбы людей, прошу со всей серьезностью подойти к оказанию помощи участникам СВО и их семьям, докладную мне на стол от каждого кто, что делает, как помогает. Например, психологическая помощь в республике сегодня оказывается, но военный, вернувшийся с СВО, зачастую, не знает куда ему обращаться, чтобы эту помощь получить. И этот нюанс все усилия по организации психологической помощи сводит на нет. Эта информация должна доходить до человека превентивно, даже навязчиво, поскольку он вернулся не из самых легких условий, он растерян», - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава Бурятии также поручил разработать программу по развитию адаптивного спорта для военнослужащих.- Программа по развитию адаптивного спорта должна быть с отдельным финансированием, с целевыми задачами, с отдельными ставками, при участии всех спортивных федераций. По каждой федерации спорта должна быть расписана подпрограмма – как будут принимать участие в адаптации наших ребят лучники, волейболисты и так далее. И 10 января проект программы должен быть уже на согласовании, - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии поручил министерству здравоохранения обеспечить своевременную медицинскую помощь участникам СВО. По вопросам получения медицинской и социальной помощи участники СВО могут обратиться на номер 122. В том числе на короткий номер «горячей линии» можно обратиться с вопросами:- О мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей- Как найти родственника, который попал в госпиталь- О сохранении рабочих мест и положенных выплатах мобилизованным- Задать вопросы, касающиеся весеннего призыва на военную службу- О предоставлении бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям- О предоставлении детям участников СВО путевок в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке- О зачислении в республиканские школы и детсады во внеочередном порядке- О зачислении в республиканские ВУЗы детей участников СВО.Все обращения на контроле правительства, отрабатываются совместно с военным комиссариатом. Горячая линия работает с 8.00-18.00 в рабочие дни.Фото: egov-buryatia.ru