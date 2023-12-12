Общество 12.12.2023 в 13:55
В Бурятии принято решение о субсидировании покупки дров в Центральной экологической зоне Байкала
Однако оно касается лишь отдельных категорий населения поселков у Байкала, не решая проблем для всех остальных
Текст: Номер один
Глава Бурятии сегодня подписал постановление о субсидировании закупки дров для отдельных категорий граждан, проживающих в Центральной экологической зоне. Об этом Алексей Цыденов сообщил в своем телеграм-канале.
«Многодетные семьи, инвалиды 1-2 группы, ветераны, семьи участников СВО теперь смогут получить субсидию на доставку дров. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем от одной до двух тысяч рублей за кубометр.
Например, за куб дров жители Выдрино смогут компенсировать 2 тыс рублей. Жители Танхоя, Мишихи, Байкальского (Северо-Байкальский район) - по 1,5 тыс рублей. А жители Усть-Баргузина, Максимихи, Кабанска, Оймура, Клюевки, Турки, Горячинска, Северобайкальска и многих других - по одной тысяче рублей. Всего в распоряжении закрепили 76 населенных пунктов ЦЭЗа.
Вы знаете, что у нас с этого года полностью запретили заготовку дров в Центральной экологической зоне. Людям приходится покупать дрова вне ЦЭЗа и оплачивать их доставку. На законодательном уровне тоже работаем, чтобы разрешить разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность», - рассказал глава региона.
Впрочем, субсидирование покупки дров кардинально проблему не решит, так как им сможет воспользоваться не все население. Как сообщал «Номер один», Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей. Проверкой также охвачены вопросы целевого расходования выделяемых для этого бюджетных средств, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», - говорилось в сообщении Генеральной прокуратуры России.
Фото: t.me/alexeytsydenov
«Многодетные семьи, инвалиды 1-2 группы, ветераны, семьи участников СВО теперь смогут получить субсидию на доставку дров. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем от одной до двух тысяч рублей за кубометр.
Например, за куб дров жители Выдрино смогут компенсировать 2 тыс рублей. Жители Танхоя, Мишихи, Байкальского (Северо-Байкальский район) - по 1,5 тыс рублей. А жители Усть-Баргузина, Максимихи, Кабанска, Оймура, Клюевки, Турки, Горячинска, Северобайкальска и многих других - по одной тысяче рублей. Всего в распоряжении закрепили 76 населенных пунктов ЦЭЗа.
Вы знаете, что у нас с этого года полностью запретили заготовку дров в Центральной экологической зоне. Людям приходится покупать дрова вне ЦЭЗа и оплачивать их доставку. На законодательном уровне тоже работаем, чтобы разрешить разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность», - рассказал глава региона.
Впрочем, субсидирование покупки дров кардинально проблему не решит, так как им сможет воспользоваться не все население. Как сообщал «Номер один», Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку в связи с информацией в СМИ о росте цен на дрова.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности установления цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей. Проверкой также охвачены вопросы целевого расходования выделяемых для этого бюджетных средств, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», - говорилось в сообщении Генеральной прокуратуры России.
Фото: t.me/alexeytsydenov