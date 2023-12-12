Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ выстрелили из пушки

Право произвести первый выстрел из гаубицы предоставили главе Бурятии Алексею Цыденову и мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. После церемонии глава республики оставил запись в книге почетных участников полуденного залпа.





- Сегодня 30 лет конституции Российской Федерации, основе нашего государственного строя, документ, который гарантирует права, свободы, независимость, стабильность нашего государства, межнациональное согласие нашей страны, документ, по которому мы живем и будем жить. Отрадно, что в этот день у нас зарождается новая традиция - традиция пушечного залпа, посвященного важным и значимым для нас событиям. Инициатором ее стал бывший командующий 36-й армией, сейчас замкомандующего Восточного военного округа Носулев Михаил Яковлевич. Хочу сказать ему спасибо за такую инициативу. Хочу сказать спасибо нашей 36-ой армии за то, что позволили нам сегодня произвести этот залп, отдать должное нашим бойцам, которые с честью защищают независимость, будущее нашей Родины, нашего народа. Желаю всей нашей большой стране, нашей Бурятии, всем нашим жителям процветания, мирной жизни, уверенного движения вперед и, конечно, скорейшей победы, - поздравил собравшихся глава Бурятии Алексей Цыденов.





- Наряду с такими городами, как Севастополь, Санкт-Петербург, Владивосток и другие у нас в Улан-Удэ в дни государственных праздников в 12:00 будет звучать полуденный залп. Это - почётно, это - важно, наши горожане это заслужили. Ведь в годы Великой Отечественной войны наши жителями проявляли трудовой героизм, делали все для Победы, не жалея сил, времени, здоровья. У станков стояли, дети, старики, женщины. И я уверен, что в том числе благодаря этому, была одержана Победа. Я поздравляю всех с этим замечательным событием, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Сегодня такой ритуал существует в шести российских городах - Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Кронштадте, Красноярске и Чите. Улан-Удэ станет седьмым городом, где будет такая традиция в честь государственных праздников и дней воинской славы России.





12 декабря в День 30-летия Конституции России на одном из видовых мест Улан-Удэ ровно в 12 часов 122-миллиметровая гаубица произвела первый полуденный выстрел в честь одного из главных государственных праздников страны. Как сообщили в мэрии города, церемония полуденного выстрела включала сам выстрел, подъем государственных флагов России и Бурятии, а также исполнение гимна России.Традиция полуденного выстрела введена в связи с присвоением Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне.Полуденный выстрел гаубицы будет звучать в столице Бурятии в 12 часов в такие важные даты, как День России 12 июня, День окончания Второй мировой войны 3 сентября, День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» 11 сентября, День народного единства 4 ноября, День конституции России 12 декабря и другие.- Мы определим все даты и будем заранее извещать наших горожан о полуденном выстреле, - сказал Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ