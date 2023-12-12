В Бурятии призывают приобретать елки легально, а не идти за ними в лес

Республиканское агентство лесного хозяйства проводит аукционы на заготовку новогодних деревьев. Право на заготовку имеют юридические лица или индивидуальные предприниматели по результатам аукциона.



Заготовка новогодних деревьев в лесном фонде осуществляется в местах, где необходимо проводить лесохозяйственные противопожарные мероприятия, например, при расчистке ранее существующих противопожарных разрывов, под линиями электропередач. Поэтому покупка новогоднего дерева – это не нанесенный вред лесу, а возможность использовать сосны, которые и так должны быть вырублены.



В Бурятии, ориентировочно, реализация начнется с 15 декабря. Для приобретения новогодних деревьев можно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. В Улан-Удэ реализовывать деревья будет Забайкальская база авиационной охраны лесов по адресу ул. Шевченко, 130.



- В преддверии новогодних праздников необходимо напомнить, что незаконная рубка деревьев хвойных пород влечет административную ответственность. Для пресечения нарушений будет усиленно патрулирование лесов, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.



Штраф за незаконную рубку для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.