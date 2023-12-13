По поручению главы Бурятии на месте аварии работает оперативный штаб

Прямо сейчас по поручению Главы Бурятии Алексея Цыденова на месте нарушения электроснабжения в сотых кварталах Улан-Удэ работает директор «Россети Сибирь» Сергей Козлов.Создан оперативный штаб, задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц спецтехники. В дома 300 человек подана электроэнергия от мобильной дизельной электростанции, также ведутся работы по подключению детского сада.«Поручил руководству города организовать обход отключенных домов и проверить текущую ситуацию у жителей. Кому требуется перевезти и разместить в пунктах временного размещения», – сообщил Алексей Цыденов в своем телеграмм-канале.Предварительная причина аварии – выход из строя питающего кабеля с подстанции «Южная». В настоящее время производится поиск места повреждения.Работы по устранению причин отключения и меры для подачи электроэнергии в дома жителей будут продолжены ночью и до устранения причин аварии.Как сообщалось, 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по 124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра.