Общество 13.12.2023 в 01:56

По поручению главы Бурятии на месте аварии работает оперативный штаб

Директор «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Александр Козлов находится на месте аварийных работ
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Текст: Номер один
По поручению главы Бурятии на месте аварии работает оперативный штаб
Прямо сейчас по поручению Главы Бурятии Алексея Цыденова на месте нарушения электроснабжения в сотых кварталах Улан-Удэ работает директор «Россети Сибирь» Сергей Козлов.

Создан оперативный штаб, задействованы 4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц спецтехники. В дома 300 человек подана электроэнергия от мобильной дизельной электростанции, также ведутся работы по подключению детского сада.

«Поручил руководству города организовать обход отключенных домов и проверить текущую ситуацию у жителей. Кому требуется перевезти и разместить в пунктах временного размещения», – сообщил Алексей Цыденов в своем телеграмм-канале.

Предварительная причина аварии  – выход из строя питающего кабеля с подстанции «Южная». В настоящее время производится поиск места повреждения.

Работы по устранению причин отключения и меры для подачи электроэнергии в дома жителей будут продолжены ночью и до устранения причин аварии.

Как сообщалось, 12 декабря произошло нарушение электроснабжения в кварталах со 117 по 124. При этом в некоторых кварталах проблемы с электроэнергией возникли ещё с 10 утра.

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