Глава Бурятии: «О каждом награждаемом я могу говорить долго»

В канун Нового года в правительстве Бурятии прошло Торжественное мероприятие по случаю вручения государственных наград Российской Федерации прошло в канун Нового года в правительстве Бурятии, сообщили в его пресс-службе.«О каждом награждаемом я могу говорить долго, – сказал на церемонии глава республики Алексей Цыденов. – Всех знаю, каждый достоин этих высоких наград. Ваш безупречный труд на благо Бурятии показателен. Каждый на своём месте своим трудом может принести пользу республике, спасти человеческие жизни. Хочу всех поблагодарить за работу, поздравить с признанием ваших заслуг, пожелать дальнейшей эффективной работы!»Указом президента России Орден Пирогова (посмертно) присужден Павлу Михайловичу Душкину, врачу-реаниматологу, за его мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей в период пандемии. Награда передана его супруге Ксении Александровне. В октябре 2020 года Павел Душкин одним из первых предложил свою профессиональную помощь в борьбе с пандемией. В стационаре он помогал самым тяжёлым пациентам.Павел Михайлович Душкин окончил Читинский государственный медицинский институт в 1994 году, интернатуру – в эндокринологическом отделении Областной клинической больницы Читы по специальности «Терапия». Работал терапевтом в Селенгинской районной больнице, с 2003 года там же анестезиологом-реаниматологом. Внедрил методы экстрокарпоральной детоксикации при тяжелых и критических состояниях организма, спинальной и перидуральной анестезии при проведении плановых и экстренных операциях в хирургии и акушерстве. Имея смежную специальность трансфузиолога, Павел Душкин отвечал за службу крови в Селенгинском районе. При его участии успешно развивалось донорское движение. Павел Михайлович стоял у истоков открытия в Кабанском районе первого диализного центра «Диа-Лайф».Приказом министерства промышленности и торговли Российской Федерации звания «Почетный работник лесной промышленности» награждены главный специалист по комплексной автоматизации производства Селенгинского целлюлозно-картонный комбината Евгений Павлович Чивелёв и генеральный директор Селенгинского целлюлозно-картонный комбината Лилия Васильевна Деева.Евгений Чивилёв был принят на работу в комбинат сразу после окончания вуза в 1996 году. С непосредственным участием Евгения Павловича усовершенствована картоноделательная машина. Реализация проекта позволила стабилизировать концентрацию целлюлозной массы перед подачей на сеточный стол, улучшить процесс обезвоживания массы. С участием Евгения Чивилёва модернизировано предприятие: внедрена современная комплексная автоматизированная система управления технологическим процессом, запущена система автоматического контроля и учета тепловой энергии. Под руководством Евгения Чивилёва последние два года идёт активная работа по автоматизации оборудования варочно-промывного цеха. Уже реализованы проекты, которые повысят конкурентоспособность Селенгинского целлюлозно-картонный комбината, сохранят и увеличат долю присутствия продукции на российском рынке, увеличат инвестиционные возможности комбината.Лилия Васильевна Деева возглавила градообразующее предприятие – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат – в 2013 году, причем вступила в должность в период его сложной экономической ситуации. За эти годы коллективом под руководством Лилии Деевой проделана большая работа. Как характеризуют её коллеги, Лилия Васильевна – стратег, генератор идей и новатор, который ведет коллектив комбината к достижению новых вершин, способствует сохранению и развитию целлюлозно-бумажной промышленности Сибири. На комбинате возрождены добрые традиции наставничества, улучшается комфорт рабочих мест, средняя заработная плата на предприятии увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2013 годом. В этом году Лилия Деева избрана депутатом Народного Хурала. Улучшение качества жизни избирателей остается для неё приоритетной.Указом главы Бурятии руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов – главному судебному приставу Республики Бурятия Петру Викторовичу Ертанову присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия» за многолетнюю добросовестную работу, заслуги в укреплении законности, правопорядка, защите прав и законных интересов граждан.Фото: egov-buryatia.ru