Фотографию скульптуры мастера из Бурятии покажут в космосе

Летом 2022 года известный московский фотограф Александр Ведерников, находясь в командировке в Закаменском районе, специально приехал в село Мыла, чтобы посмотреть работы дархана Дондока Доржиевича Дараева. В его мастерской он и запечатлел нашумевшую фотографию.В числе 12 работ данная фотография представлена на первой космической фото выставке «В космос с русской душой», проходящей на борту Международной космической станции.Выставка на МКС открылась 12 декабря. Среди работ признанных мастеров на борту МКС находится и фото Александра Ведерникова.Александр Ведерников с 2010 года состоит в Союзе Фотохудожников. С 2003 года путешествует по Бурятии. За это время успел побывать во всех районах республики. В 2023 году выпустил фото альбом «Бурятия – жемчужина у Байкала», куда вошло 448 уникальных фотографий о Бурятии.- На фотографии запечатлена скульптура Будды бесконечной жизни Амитаюс или Аюша бурхан. Данная скульптура выполнена в мастерской известного дархана Дондока Дараева в селе Мыла. Скульптура выполнена из кедра в технике резьбы по дереву. Издавна у бурят кедр почитается как древнейшее на земле реликтовое растение, которое может расти на протяжении столетий, давая пищу для птиц, животных, человека, - поясняет директор закаменской центральной библиотеки Лариса Арданова.Мастер создавал скульптуру по заказу Монлам ламы, священнослужителя Санагинского дацана. Работа выполнялась специально для того, чтобы установить его на территории «Диваажин» орон, коим по определению первого Хамбо ламы Д. Заяева является Санага. Ведь по буддийским канонам главным божеством Диваажин орон как раз является Будда бесконечной жизни Амитаюс.Высота скульптуры составляет 3 метра. Дондок Доржиевич создавал скульптуру в течение 9 месяцев 2022 года. Работал над ним вместе с сыном Бадмой и племянником Владимиром.Сейчас эта скульптура находится в дугане Аюша бурхан на территории парка Арьябала близи Санагинского дацана.- Друзья, я рада тому, что у вас появился еще один повод, чтобы посетить Санагу! Вы своими глазами увидите того самого Будду бесконечной жизни Амитаюс, фотография которого побывала в космосе! – говорит Лариса Арданова.Фотографии представлены из архива семьи Дараевых.