Общество 16.12.2023 в 07:00

В Бурятии тяжело раненного бойца могут снова отправить на фронт

Военный готов снова поехать на СВО, но требует, чтобы его сначала вылечили
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии тяжело раненного бойца могут снова отправить на фронт
Ветеран боевых действий из Улан-Удэ, получивший ранение обеих ног и жестоко страдающий от последствий боевых травм, подал в суд на военно-врачебную комиссию, которая ускоренно признала его годным к военной службе. Судя по медицинским исследованиям, больному следовало бы пройти длительное лечение многочисленных заболеваний, образовавшихся после осколочного ранения.

37-летнего строителя из Улан-Удэ Николая Будрина мобилизовали 21 сентября 2022 года, он попал на южный участок фронта, а затем был переброшен под Угледар, где 11 февраля состоялось крупное сражение в ходе нынешнего российско-украинского противостояния.

- Задача была взять впереди находящийся опорный пункт, и в 11 утра мы двинулись туда колонной БМП при поддержке танков. Спустя примерно полчаса мы попали под шквальный минометный, артиллерийский огонь противника, наша БМП подорвалась на мине и меня сбросило с брони. Я очнулся и увидел перед собой в нескольких сантиметрах  противотанковую мину, просто чудом не упал на нее, - говорит он.

По его словам, несмотря на контузию, он вместе с уцелевшими бойцами укрылся в ближайшей лесопосадке, где принял бой.

- Нас накрывали всеми видами оружия, летали беспилотники, скидывая ВОГ, в один момент обожгло ноги и я увидел, что мои берцы наполнились кровью, подумал, что все, остался без ног, - вспоминает Николай Будрин.

Оказалось, что ноги посекло осколками, и он, передав разгрузку с боеприпасами напарнику, у которого уже они заканчивались, смог самостоятельно перевязать себе раны. После окончания боя они запросили эвакуацию и через два часа к ним прорвались четыре танка, один из которых был санитарным. В госпитале ему успели оказать помощь и спасти, несмотря на то, что он потерял много крови. Далее началось длительное лечение.  

Хирурги удалили один за другим осколки. Но дело оказалось не в них. Когда взорвалась его БМП, он был контужен и не сгруппировался, упав на землю, повредив при этом позвоночник. Сегодня Николай ходит в корсете и мучается от боли. В специальном компрессионном трикотаже постоянно находится и одна его нога. В подколенной вене после ранения образовался крупный тромб, который хорошо виден на УЗИ, но пока не поддается оперативному лечению. По крайней мере в госпитале бойцу сказали, что операция возможна, но не в местном военном госпитале, так как случай сложный. При этом военные врачи поставили мужчине гипертензию, а в паре с тромбом это игра в рулетку – при резком скачке давления тромб может оторваться, попасть в головной мозг или сердце. И если украинская мина не смогла убить бойца, то тромб, если оторвется, не оставит ему шансов на жизнь.

Несмотря на то, что Николай Будрин живет на обезболивающих таблетках, кое-как ходит на раненых ногах, военно-врачебная комиссия регионального военного госпиталя (ВКК) определила его годным к строевой службе.

- Я не против служить, хотя долг перед Родиной выполнил, отслужив два года срочной службы в спецназе и на СВО, но вылечите меня до конца, и я поеду туда. Ведь я сегодня, по сути, калека. Какой сейчас из меня боец, если посижу полчаса и падаю от боли в спине. Мне необходима операция, - говорит он.

После обращения в военную прокуратуру Николай Будрин подал исковое заявление о признании незаконным заключения ВВК в Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

Фото: из личного архива Н. Будрина
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спецоперация

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