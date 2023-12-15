В Бурятии конец недели не принесет конца морозов

В Бурятии на территории некоторых районов республики и в Улан-Удэ до 18 декабря сохранится аномально холодная погода, переменная облачность, со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7 и более градусов Цельсия, сообщил республиканский главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.Ранее ослабления холодов ждали в конце недели. Увы…Прогноз гидрометцентра на выходные снова суров.Ночью 16 декабря по республике – от -35 до -40, местами – от -27 до -32, а на севере и юго-западе – до -43, -48 градусов. По Прибайкалью – от -18 до -23. В дневное время обещают от -23 до -28, местами – от -31 до -36. Лишь на побережье Байкала комфортные -15 до -20 градусов. Там ожидаются умеренные снегопадыВ остальных районах возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8, метров в секунду с порывами 14 метров в секунду.В воскресенье, 17 декабря, в Бурятии переменная облачность и небольшой снег. По Прибайкалью продолжатся снегопады. Ночью столбик термометра будет опускаться от -34 до -39, местами – от -27 до -32, по северной половине – от -42 до -47 градусов. Около Байкала при облачности – от -17 до -22 градусов.Днем от -22 до -27, местами – от -30 до -35, по Прибайкалью – до -15 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Бурятия переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют: позаботиться о пожарной безопасности своего жилья; учитывать погодные условия и дорожную обстановку; для предупреждения обморожения в такую погоду не следует гулять детям, пожилым и людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия звоните по телефону спасения «112».Фото: unplash.com