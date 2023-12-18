Активность на МАПП Кяхта выросла от 48 до 59 процентов

Около 162 тыс легковых автомобилей, более 3 тыс автобусов и багаж 530 тыс пассажиров оформили за 11 месяцев 2023 года сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.Количество легковых транспортных средств по сравнению с прошлым годом увеличилось на 59%. Также возросло на 48% количество физических лиц, пересекающих границу, на 22% увеличилось количество пассажирских автобусов.По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, ежесуточно через пункт пропуска перемещалось около 1600 человек, а в дни пиковой нагрузки это количество достигало 2000. Количество легкового транспорта в отдельные дни доходило до 600 автомобилей в сутки, при проектной мощности 500 авто. Во избежание скопления очередей в такие дни усиливались смены из должностных лиц на легковом направлении.Он добавил, что, в целом, граждане соблюдают правила перемещения товаров через границу, тем не менее, без нарушений не обошлось. Количество правонарушений со стороны физических лиц по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза и составило 654 административных дела. Самые распространенные из них – перемещение коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Это овары легкой промышленности, сувениры, сотовые телефоны, табачная продукция.Гражданам, планирующим посетить соседнюю страну в новогодние праздники, стоит заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу (размещены на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам»). При наличии товаров, подлежащих декларированию, можно заранее заполнить электронную декларацию на сайте или непосредственно в пункте пропуска в зоне таможенного контроля. Особенно следует обратить внимание на перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению.Пункт пропуска МАПП Кяхта (легковое и пассажирское направление) работает ежедневно в круглосуточном режиме.Фото: Бурятская таможня