Алексей Цыденов: «Пример взаимоотношений бизнеса, государства и общества»

«РЖД реализует в Бурятии масштабные инфраструктурные проекты, это и мероприятия по увеличению пропускной и провозной способностей, это и строительство новых объектов инфраструктуры. Только на 2024-2025 годы инвестиции в наш регион оцениваются почти в 2 млрд рублей». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.Он принял участие IV Железнодорожном съезде, проходившем в Москве 15 декабря под председательством президента России Владимира Путина. Глава Бурятии выступил с докладом, рассказал о сотрудничестве региона с ОАО «РЖД» в социальной сфере, здравоохранении и экологии, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В частности, в сфере системы здравоохранения в республике действуют пять учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». Все они имеют современное медицинское оснащение и пользуются большим спросом не только среди железнодорожников, но и среди всех жителей республики. Учреждения постоянно улучшаются, поступает новое медицинское оборудование. Только за последние годы компания вложила в их развитие порядка 261 млн рублей.«Стоит отметить еще один проект ОАО «РЖД» - опорные школы. Компания заключила соглашения о сотрудничестве с тремя муниципальными школами - это школа № 11 в Северобайкальске, школа № 3 в Таксимо и школа №36 в поселке Новый Уоян. Все эти учреждения готовят школьников с учетом специфики железнодорожной отрасли, а ОАО «РЖД», со своей стороны, оказывает содействие в развитии этих школ. Это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и местных органов власти», - рассказал Алексей Цыденов.На сегодняшний день Бурятия - активный участник программ по развитию жилищного строительства и формированию комфортной среды для проживания. Касаясь сотрудничества с ОАО «РЖД», Алексей Цыденов выделил два направления.«Во-первых, компания строит свои дома. Кто-то может сказать, что решаются свои внутренние задачи, но это является привлекающим фактором для переезда новых жителей в регион. Стоит отметить и корпоративную поддержку компании при приобретении жилья в собственность работниками ОАО «РЖД». Условия предоставления сравнимы с государственными программами. Для железнодорожников нашего региона это большое подспорье для улучшения жилищных условий», - отметил он.В том числе, ОАО «РЖД» оказывает благотворительную помощь для развития муниципальной социальной инфраструктуры и общегородских пространств. Так, в период с 2021 по 2023 годы в рамках оказания благотворительной помощи муниципальным детским садам, школам и другим учреждениям Бурятии на ремонт и обновление материально-технической базы выделено около 230 млн рублей.На следующий год ОАО «РЖД» будет отмечать 50-летие начала строительства БАМа. Одним из знаковых городов магистрали является Северобайкальск. ОАО «РЖД» строит для всех жителей города хоккейный крытый корт, обеспечило ремонт «Гимназии № 5» имени Л.В.Усыниной, а также - строительство многофункциональной спортивной площадки, закупила спортивный инвентарь и экипировку для «Школы туристско-экологического образования», «Детско-юношеской спортивной школы», облагораживает придомовые территории, детские игровые и спортивные площадки.В рамках юбилейной даты инвестпроекты будут реализовываться и в других населенных пунктах. Так, в соответствии с совместной программой компании и Республики Бурятия по развитию мест локального проживания в поселках Кичера, Новый Уоян и Северомуйск предусмотрена реализация 44 мероприятий, направленных на развитие сфер культуры, спорта, здравоохранения, образования, из которых 10 мероприятий будет реализовано за счет средств ОАО «РЖД», остальные за счет средств республиканского бюджета.Вопросу охраны окружающей среды озера Байкал уделяется отдельное внимание. Напомним, между ОАО «РЖД» и правительством Бурятии заключен меморандум о сотрудничестве в области природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции инфраструктуры, необходимой для увеличения пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали. В рамках меморандума разработан план дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды озера Байкал, включающий 47 мероприятий.«Это только небольшое количество примеров тесного взаимодействия республики и ОАО «РЖД», но они показывают, как должны выстраиваться взаимоотношения бизнеса, государства и общества», - отметил глава Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru