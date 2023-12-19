В Бурятии беспилотник доставил лекарства в труднодоступное село

В Бурятии состоялась экспериментальная доставка лекарственных средств из Улан-Удэ в село Хасурта Хоринского района. Маршрут полета беспилотного аппарата самолетного типа «Буря-10»: Улан-Удэ – Хасурта – Улан-Удэ.Эксперимент с погрешностями, но удался. Лекарственные препараты доставлены до точки назначения. Беспилотник производства Бурятии пролетел в общей сложности более 200 километров и в целом справился со своей задачей, сообщили в правительстве республики.«Сегодня очень важное событие, – сказала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. – Нам необходимо в наши отдалённые территории, такие как село Хасурта в Хоринском районе, направлять лекарственные препараты, используя беспилотные летательные аппараты. В данном случае возможно отправить груз до четырех килограммов. При доставке также важно соблюдение температурного режима, то есть контейнер должен иметь эту способность. Также мы намерены доставлять необходимые анализы для быстрой постановки диагноза. Надеемся, это будет новая возможность использования беспилотников. Мы в течение месяца готовились к этому эксперименту. Намерены отрабатывать навыки в рамках деятельности службы медицины катастроф. Важно мониторирование происшествий при чрезвычайных ситуациях, доставка необходимого имущества в труднодоступные места в этих случаях.Впервые беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Буря-10» был презентован на выставке Восточного экономического форума. Производитель беспилотника – бурятская компания «Аэроком».«Опыт положительный или отрицательный – он в любом случае будет полезным, – уверен директор компании-производителя Виктор Яньков. – В случае удачного эксперимента, а будет несколько запусков, беспилотники нашего производства можно будет использовать в различных целях, в том числе в доставке различных мелкогабаритных грузов. Наш аппарат отличается программным обеспечением, над которым мы работали. Проверяем работу аппарата в условиях низких температур, сильного ветра и так далее. Преимущества в том, что мы можем оперативно вносить конструктивные изменения в аппарат в случае необходимости».«Буря-10» представляет собой гибридный БПЛА самолетного типа, взлет и посадка которого осуществляется вертикально с использованием четырёх электромоторов. Максимальная скорость аппарата – 130 километров в час, грузоподъемность – до шести килограммов. Функциональные возможности аппарата: автосопровождение объекта, теле- и тепловидение, определение координат, обнаружение целей от 1500 до 4500 метров.Фото: egov-buryatia.ru