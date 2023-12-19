Общество 19.12.2023 в 15:14

Вертолет Ми-171А2 производства У-УАЗ получил одобрение на эксплуатацию в горах

В ходе сертификационных испытаний вертолет выполнял полеты в горных районах Кабардино-Балкарии и предгорьях Эльбруса
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Вертолет Ми-171А2 производства У-УАЗ получил одобрение на эксплуатацию в горах
Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (Ростех) получил одобрение Росавиации на эксплуатацию вертолетов Ми-171А2 с аэродромов и взлетно-посадочных площадок на высоте до 5000 метров над уровнем моря. В ходе испытаний машина подтвердила высокую надежность, безопасность и способность работать в экстремальных горных условиях, сообщила госкорпорация Ростех.

Соответствующее изменение внесено в сертификат типа. В ходе дополнительных сертификационных испытаний вертолет Ми-171А2 выполнил несколько десятков полетов в горных районах Кабардино-Балкарии и предгорьях Эльбруса. При этом нагрузку на воздушном судне постепенно увеличивали, доведя взлетную массу до максимально допустимых 13 тонн. Со всеми вариантами нагрузки полеты прошли в штатном режиме.

«Вертолет Ми-171А2 обладает высоким уровнем надежности, безопасности и комфорта. Ранее машина прошла проверку экстремальными природными условиями – эти вертолеты могут эксплуатироваться при температурах от –50 до +50 градусов по Цельсию. И вот сейчас Ми-171А2 получил одобрение Росавиации на эксплуатацию в высокогорье. Расширение возможностей машины, безусловно, привлечет новых заказчиков как в России, так и за рубежом», – отметили в авиационном кластере Ростеха.

Испытатели Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» проверили работу в условиях высокогорья двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования, пилотажно-навигационного комплекса и иных основных систем вертолета. Оценивался запас тяги при взлете и посадке в условиях разреженного воздуха, а также управляемость, устойчивость, маневренность и скороподъемность вертолета на различных высотах.

На высокогорной площадке Ми-171А2 также прошел испытания с моделированием нештатных ситуаций: вертолет показал безопасность посадки и взлета при имитации отказа одного двигателя. Подобный маневр является особо сложной задачей в условиях разреженного горного воздуха и требует не только достаточного запаса мощности двигателей, но и высокой эффективности несущей системы.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 сертифицирован по категории «А», что подтверждает его соответствие самым строгим нормам безопасности полетов. Особенностью конструкции машины является несущий винт нового поколения с композитными лопастями, а также Х-образный рулевой винт. Воздушное судно оснащено двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой автоматического управления БАРК. Ее применение дало возможность поддерживать оптимальный диапазон мощности, в том числе при эксплуатации в высокогорье и в районах с жарким и морским климатом.

Вертолет оснащен отечественным пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией данных (так называемая «стеклянная кабина»). Новейшая авионика обеспечивает полеты в самых сложных погодных условиях, снижает нагрузку на пилотов и позволила сократить экипаж до двух человек.

Фото: rostec.ru
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